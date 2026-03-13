सोलापूर

आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजाराचा हप्ता होणार जमा, मात्र नेमका कोणाला मिळणार नाही लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा २२ वा हप्ता जमा, पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
Relief for Farmers: Government to Transfer ₹2,000, But Some May Miss Out

Relief for Farmers: Government to Transfer ₹2,000, But Some May Miss Out

सोलापूर: प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा २२ वा हप्ता शुक्रवारी (ता. १३) जमा होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ६५८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा होणार आहेत.

