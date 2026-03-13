आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजाराचा हप्ता होणार जमा, मात्र नेमका कोणाला मिळणार नाही लाभ?

सोलापूर: प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा २२ वा हप्ता शुक्रवारी (ता. १३) जमा होणार आहे. जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ६५८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा होणार आहेत. .Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील हप्ता सायंकाळी पाच वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आॅनलाइन जमा केला जाणार आहे. राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना यापूर्वीच्या २१ हप्त्यांमध्ये सुमारे ३९ हजार ३०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळालेला आहे..२२ व्या हप्त्यात राज्यातील एकूण ९१.१९ लाख शेतकरी कुटुंबांना सुमारे १८३७ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असून थेट हस्तांतरणाद्वारे ही रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होणार आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ६५८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे..अशी करा बाबींची पूर्तताजिल्ह्यातील शेतकरी संख्या पाहता अद्याप बऱ्याच शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता केले नसल्याचे दिसून येते. अशा शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान पोर्टलवर ''नो युवर स्टेटस'' (Know Your Status - KYS) मोड्युल उपलब्ध करून दिले आहे. त्याद्वारे शेतकरी एकाच जागी अनेक आवश्यक माहिती पाहू शकतात. यात लाभाची स्थिती, योजनेची पात्रता, भूमीशी संबंधित माहिती, आधार लिंकिंग स्थिती, ई केवायसी स्थिती याचा समावेश आहे. तसेच सरकारने ''चेहरा प्रमाणिकरण'' (फेस आॅथेंटिकेशन) आधारित मोबाईल ॲपही सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना घरबसल्या मोबाइलवरही विना ओटीपी, बायोमेट्रिक डिव्हाईसने ई केवायसी करता येईल. त्याशिवाय गावस्तरावर नोडल अधिकारीही शेतकऱ्यांना मदत आहेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकरी वेळेवर आपली प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील..MLA Shashikant Shinde: खेडच्या सरपंच अपात्रतेचा निकाल द्या; आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे नेमकं काय म्हणाले?.या बाबींची पूर्तता केलेल्यांना लाभप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी केंद्र सरकारने निकष बंधनकारक केले आहेत. त्यासाठी लाभार्थीने भूमी अभिलेख नोंदणी अद्ययावत करणे, बँक खाते आधार संलग्न करणे, ई - केवायसी प्रमाणिकरण करणे या बाबींचा त्यात समावेश आहे. या तीनही बाबींची पूर्तता केलेल्या शेतकऱ्यांनाच २२ वा हप्ता मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.