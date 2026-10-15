Mangalwedha News : मंगळवेढा तालुक्यात 4777 कुटुंबाचे धान्य ऐन दुष्काळात बंद

मंगळवेढा - तालुक्यात खरीप हंगामात पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे तालुक्यातील प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून शासनाने दुष्काळ जाहीर केला. अशा परिस्थितीत सर्वच नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली असली तरी मिशन सुधार योजनेअंतर्गत तालुक्यातील 4777 कुटुंबाचे धान्य बंद झाल्यामुळे त्यांच्यासमोर ऐन दुष्काळात धोंडा महिना निर्माण झाला..2024 च्या निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेला आनंदाचा शिधा यापूर्वीच बंद झाला. अशातच यंदाचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्यामुळे तालुक्यातील मका, बाजरी या अन्नधान्य पिकाचे उत्पन्न बुडाले.जनावराच्या चाय्राप्रमाणे अन्नधान्य उपलब्ध करण्यासाठी नागरिकांना कष्ट घ्यावे लागणार आहे.प्रसंगी नागरिकाचे स्थलांतर देखील होऊ शकते.ही परिस्थिती केवळ तालुक्यापुर्ती मर्यादित नसून राज्यात निर्माण झाली. त्यामुळे यंदा अन्नधान्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अन्नधान्यासाठी तालुक्यातील सर्वच नागरिकांना रेशनचे गहू आणि तांदूळ याचा आधार घ्यावा लागणार आहे..या गंभीर परिस्थितीत शासनाने तालुक्यासह राज्यातील काही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करत सवलती जाहीर करताना शासनाने दुष्काळात अन्नधान्य देण्याची घोषणा देखील केली असली.दरम्यान तालुक्यातील 4777 कार्डधारकाचे धान्य ऐन दुष्काळात बंद झाल्यामुळे त्यांच्यासमोर जगण्यासाठीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.यावरून संतप्त झालेल्या नागरिकासमवेत आज काँग्रेसचे राज्य सचिव अॅड. रवीकरण कोळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुरवठा निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले असून बंद झालेल्या शिधापत्रिकाधारकांची अन्नधान्य सुरू करावी अशी मागणी केली..यावेळी संदीप पवार, शाहरुख बेग, पांडुरंग मासाळ, गोविंद गडगे,बिरा बिराजदार,सचिन घोडके,चांगदेव डोके, ईश्वर तोडरमल्ले, सिद्धेश्वर कुंभार, नागरबाई माने, कल्पना बाबर आदीसह काॅग्रेस पदाधधिकारी उपस्थित होते. या प्रकाराबाबत पुरवठा निरीक्षक यांच्या मोबाईलवर या प्रकाराबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.यावरून पुरवठा विभागाला देखील नागरिकांना अन्नधान्य उपलब्ध करण्यासंदर्भात गांभीर्य नाही. सध्या या विभागाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी या अधिक प्रमाणात आहेत. किमान दुष्काळी परिस्थिती चांगले काम करून नागरिकांचे आशीर्वाद घ्यावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे..शासन एका बाजूला दुष्काळात सर्वच नागरिकाला अन्न देण्याचा विचार करत असताना इथे मात्र 4777 कुटुंबाला अन्नधान्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यासंदर्भात आज खा. प्रणिती शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील निवेदन दिले आहे. या लोकांना धान्य न देण्यात तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्यात येईल.- अॅड. रविकिरण कोळेकर, राज्यसचिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.