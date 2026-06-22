सोलापूर

Solapur: निधी अभावी ग्रामीण सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा होणार ठप्प ; संकटकाळात वरदान ठरलेली योजना ठप्प झाल्याने होणार अडचण

Gram Suraksha Toll-Free Service to Shut Down from June 30: ग्राम सुरक्षा यंत्रणा, टोल फ्री नंबर आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची ठरलेली सेवा ठप्प झाल्याने लाखो नागरिकांवर परिणाम होणार आहे.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजशेखर चौधरी

जेऊर: निधी अभावी ग्रामीण सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा 30 जूनपासून ठप्प होणार असल्याची माहिती डी.के. गोर्डे पाटील, प्रकल्प संचालक ,ग्राम सुरक्षा यंत्रणा यांनी दिली आहे.संकटकाळात वरदान ठरलेली योजना ठप्प झाल्याने अडचण होणार आहे आणि ग्राम सुरक्षा यंत्रणा सोलापूर ग्रामीण भागातील 11.70 लाख नागरिकांवर परिणाम होणार आहे.जिल्हा परिषद सोलापूर व सोलापूर ग्रामीण पोलीस दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने सप्टेंबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेली आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेली ‘ग्राम सुरक्षा यंत्रणा’ आर्थिक निधीअभावी येत्या 30 जून 2026 पासून पूर्णपणे बंद होणार आहे.

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