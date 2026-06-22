Solapur: निधी अभावी ग्रामीण सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा होणार ठप्प ; संकटकाळात वरदान ठरलेली योजना ठप्प झाल्याने होणार अडचण

राजशेखर चौधरी जेऊर: निधी अभावी ग्रामीण सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या टोलफ्री नंबरची सेवा 30 जूनपासून ठप्प होणार असल्याची माहिती डी.के. गोर्डे पाटील, प्रकल्प संचालक ,ग्राम सुरक्षा यंत्रणा यांनी दिली आहे.संकटकाळात वरदान ठरलेली योजना ठप्प झाल्याने अडचण होणार आहे आणि ग्राम सुरक्षा यंत्रणा सोलापूर ग्रामीण भागातील 11.70 लाख नागरिकांवर परिणाम होणार आहे.जिल्हा परिषद सोलापूर व सोलापूर ग्रामीण पोलीस दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने सप्टेंबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेली आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेली ‘ग्राम सुरक्षा यंत्रणा’ आर्थिक निधीअभावी येत्या 30 जून 2026 पासून पूर्णपणे बंद होणार आहे. .या निर्णयामुळे सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यातील 1030 ग्रामपंचायतींमधील सुमारे 11 लाख 70 हजार 500 नागरिकांवर परिणाम होणार आहे.ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय योजना, ग्रामसभेची तारीख व वेळ, पाणीपुरवठ्याबाबतच्या तातडीच्या सूचना, घरपट्टी-पाणीपट्टी भरण्याबाबतचे संदेश, वन्य प्राणी व बिबट्यांच्या हल्ल्याची माहिती, पूर, भूकंप, वणवा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या सूचना तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी आवाहन करण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी माध्यम ठरली होती.ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या टोल फ्री क्रमांक 1800 270 3600 वरून केलेला एक कॉल संबंधित गावातील सर्व नोंदणीकृत नागरिकांच्या मोबाईलवर तत्काळ प्रसारित होत होता. या सुविधेचा आजपर्यंत नागरिक व प्रशासनाने 21 हजार 600 हून अधिक वेळा वापर केला आहे..Tulsi Kanthi Mala: कृष्णभक्तीचा धागा आता जोडतोय जगाला! वृंदावनची तुलसी कंठी माळ आणि ठाकूरजींचे पोशाख बनले ग्लोबल ब्रँड, जाणून घ्या आध्यात्मिक महत्त्व.अनेक गंभीर घटना टाळण्यात यंत्रणा ठरली मोलाची ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या माध्यमातून अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा तपास, हरवलेली मुले शोधणे, अपहरण प्रकरणातील पीडितांचा शोध, चोरी व दरोड्यांतील आरोपींना पकडणे तसेच मोठ्या प्रमाणावर उसाला लागलेल्या आगी रोखणे यांसारख्या घटनांमध्ये यश मिळाले आहे.करमाळा, माढा, करकंब व मंद्रूप पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत शेकडो एकर ऊस आगीपासून वाचवण्यात यश आले. अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अपहरण झालेल्या दोन मुली अवघ्या एका तासात शोधण्यात मदत झाली. वैराग येथे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी 30 मिनिटांत जेरबंद करण्यात यश आले. तुळजापूर परिसरातील चोरीला गेलेला ट्रक अल्पावधीत शोधण्यात आला. पंढरपूर ग्रामीण भागातील खेड-भाळवणी येथील 18 महिन्यांच्या बालकाचा शोध घेण्यासही या यंत्रणेची मोठी मदत झाली. मंगळवेढा तालुक्यातील डिकसळ येथे संभाव्य विषबाधेची गंभीर घटना टाळण्यातही ही यंत्रणा प्रभावी ठरली..पूर परिस्थितीतही मोठा उपयोगजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि नागरिकांना तात्काळ सूचना देण्यासाठी या यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशासनाला मोठी मदत झाली..Thane News: दुपदरीवरून एकपदरी... MMRDAचा वादग्रस्त पूल अखेर खुला, वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार.निधीअभावी सेवा बंद"ग्राम सुरक्षा यंत्रणा अविरत सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडूनही निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नसल्याचे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अखेर 30 जून 2026 पासून ग्राम सुरक्षा यंत्रणेची सेवा संपूर्ण जिल्ह्यात बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणि प्रशासन व जनतेमधील तात्काळ संवादासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेली ही यंत्रणा बंद होणार असल्याने नागरिकांमधून हळहळ व्यक्त केली जात आहे."-डी.के. गोर्डे पाटील,संचालक,ग्राम सुरक्षा यंत्रणा, अहिल्यानगरसंकटकाळात चांगली मदत करणारी ही आपत्कालीन यंत्रणा निधी अभावी बंद होणार असल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा आणि पत्र व्यवहार करूनही योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने नाईलाजाने ही सेवा 30 जून 2026 नंतर ठप्प होणार आहे. तातडीने यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.