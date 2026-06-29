सोलापूर

Ram Mandir Credit Row: राम मंदिराचे श्रेय मोदींचे, चोरीची जबाबदारी दुसऱ्यावर; काँग्रेस प्रवक्ते पवार यांचा भाजपवर घणाघात

राम मंदिराच्या श्रेयावरून भाजपावर टीका; चोरीची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलल्याचा काँग्रेसचा आरोप, लोकशाही धोक्यात असल्याचा इशारा
Congress spokesperson Hanumant Pawar criticizes BJP over Ram Mandir credit politics and 'Ladki Bahin' scheme policy

Congress spokesperson Hanumant Pawar criticizes BJP over Ram Mandir credit politics and 'Ladki Bahin' scheme policy

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : रामाच्या नावावर पंतप्रधानानी मतं मागितली, मंदिर उभारताना व मूर्ती स्थापना करताना पंतप्रधान मोदी, राम मंदिराच्या बाबतीत सर्व गोष्टी करताना पंतप्रधानाने श्रेय द्यायचे आणि मंदिरातील चोरीची जबाबदारी मात्र इतरावर ढकलण्याचा प्रकार भाजपाने केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी केला.

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