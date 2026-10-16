Pune Graduate Constituency: विजय निश्चित, मोठ्या मताधिक्याने विजयी होणार ; महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा जाधव देशमुख यांचा दावा

पंढरपूर: "विजय हा निश्चित आहे आणि तो खूप मोठ्या बहुमताने असणार आहे," असा ठाम विश्वास पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवार हर्षदा जाधव देशमुख यांनी व्यक्त केला. "मी काल उठून आज निवडणुकीची तयारी केलेली नाही. गेले दीड वर्ष मी खूप चांगल्या रीतीने हा संपूर्ण मतदारसंघ बांधते आहे. यामध्ये अनेक विद्यार्थी, अनेक शिक्षकांना मी भेटते आहे. सगळ्यांचीच मानसिकता एक चांगले परिवर्तन घडवायची आहे. असा टोला भाजप उमेदवार डाॅ.स्मिता जाधव यांना हर्षदा यांनी लगावला.माध्यमांशी बोलताना हर्षदा जाधव देशमुख म्हणाल्या, " पदवीधर मतदारसंघामध्ये मी दीड वर्षांपासून काम करत आहे. नोंदणी केली आहे, तो पहिला मानसिक दृष्ट्या कनेक्ट असतो असतो. तो एक चांगला कनेक्ट मी गेली दीड-दोन वर्ष करतेय. आत्ताची जी फिरती आहे ती रिविजन फिरती आहे आणि त्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद मला मिळताना दिसतोय."सुशिक्षित बेरोजगारांच्या व तरुणांच्या प्रश्नांवर काम करत असतानाच हा जनसंपर्क वाढवल्याने विजयाचा विश्वास असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले..मा विकास आघाडीचे उमेदवार हर्षदा देशमुख काल पंढरपूर दौऱ्यावर आल्या होत्या त्यांनी ठिकठिकाणी पदवीधरांच्या व प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या.यामध्ये पंढरपूरच्या माजी नगराध्यक्ष साधना भोसले यांची हर्षदा देशमुख जाधव भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले.यावेळी माजी नगराध्यक्ष नागेश भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सुधीर भोसले, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष युवराज भोसले बाळासाहेब यलमर, संग्राम काटकर आदींसह पंढरपूर शहरातील पदवीधर मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.