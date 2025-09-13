सोलापूर

Madha Rain : माढयात दमदार पाऊस; खरीप हंगाम वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत

परतीच्या दमदार पावसामुळे माढा तालुक्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्यांच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
किरण चव्हाण
माढा - परतीच्या दमदार पावसामुळे माढा तालुक्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्यांच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र पावसाच्या लहरीपणामुळे खरीप हंगाम पूर्ण वाया गेल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

