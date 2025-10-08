Hurda Farming Opportunity: अतिवृष्टीचा फटका, पण हुरडा लागवड शेतकऱ्यांसाठी ठरणार गोड संधी; ज्वारीतून लाखोंचा व्यवसाय शक्य, हुरड्याची मागणी वाढणार

Solapur: अतिवृष्टी आणि महापुरानंतर सर्वत्र नुकसानीचे सावट असले तरी सोलापूरची ओळख असलेली हुरड्याच्या ज्वारी लागवडीतून अर्थकारणाची मोठी संधी समोर येत आहे. .पुढील २० दिवसांत हुरडा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध ज्वारीच्या वाणाची पेरणी करता येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हुरडा लागवडीचा हंगाम लांबल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील स्थानिक उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक संधी आहे..Post-COVID Cancer Surge: कोरोनानंतर कर्करोगाचे सावट! सोलापुरात रुग्णसंख्या दुपटीने, म.फुले योजनेत केमोथेरपीचे प्रमाण वाढले.मागील काही वर्षांत हुरडा उत्पादनातून जिल्ह्यातील हुरडा पर्यटन वाढीस लागले आहे. जिल्हाभरात कृषी पर्यटन केंद्रातून हुरडा पार्ट्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यासोबत एकूणच हुरड्याचे अर्थकारण देखील वाढीस लागले आहे. मागील वर्षी साधारण २ हजार एकरावर हुरड्याचे उत्पादन घेण्यात आले होते. यंदा ते वाढविल्यास संधी आहे.जिल्ह्यात हुरडा उत्पादन कमी असल्याने छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातून हुरडा आणावा लागतो. जवळपास ५० टक्के हुरडा केवळ स्थानिक उत्पादन अपुरे असल्याने बाहेरील जिल्ह्यातून येतो. विशेष म्हणजे बाहेरून येणारा हुरडा सप्टेंबरमध्ये लागवड केलेल्या ज्वारीचा असतो. पण या वर्षी छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिवृष्टीने उभ्या पिकांचे नुकसान जास्त झाले आहे. त्यामुळे तेथील हुरडा उत्पादन कमी असण्याची शक्यता आहे..विद्यार्थ्यांच्या सहलीचा पाठिंबापर्यटन विभागाच्या प्रभारी उपसंचालक शमा पवार यांनी शिक्षण विभागास या वर्षी सर्व शाळांच्या सहली या कृषी पर्यटनाशी संबंधित कराव्यात, यासाठी पत्र व्यवहार केला होता. त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना कृषी पर्यटनाशी संबंधित सहलीचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे हुरडा अर्थकारणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.जनावरांच्या चाऱ्यालाही मदतयंदा अतिवृष्टीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे. कडब्याची पेंडी ४५ रुपयांवर गेली असताना आता हुरड्याच्या ज्वारीची लागवड केल्यास चाऱ्याचे दरही अटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे..Kartik Month Deepdaan: कार्तिक महिन्यात दीपदान का करावे? जाणून घ्या लाभ आणि कोणत्या वस्तूंचे दान करावे.- ज्यांच्या जमिनीत वाफसा झाला त्यांनी हुरड्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या वाणाच्या ज्वारीची पेरणी करावी. उशिरा हुरडा हाती आला तरी त्याचा फायदा जादा दरातून होतोच. फक्त यावेळी अतिवृष्टीनंतर एकदम लागवड झाल्याने मालही एकाच वेळी बाजारात येऊ शकतो. त्यासाठी उत्पादकांनी हुरडा मागणीची नोंदणी करावी.- डॉ. लालासाहेब तांबडे, प्रमुख शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र सोलापूर- अतिवृष्टीने स्थानिक उत्पादकांचा हुरडा उशिरा आला तरी त्याची मागणी असणारच आहे. कारण स्थानिक उत्पादन कमी असल्याने बाहेरील जिल्ह्यातून हुरडा मागवावा लागतो.- लहू आवताडे, कृषी पर्यटन केंद्र चालक- अतिवृष्टीत माझा ऊस आडवा झाला. मागील वर्षी मी दोन एकर हुरडा केला होता. या वर्षी चार एकर करणार आहे. मागील वर्षी ११० रुपये प्रतिकिलो कणीस तर हुरडा दाण्यासाठी १४० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला होता. यावेळी मी चार एकर हुरड्याच्या ज्वारी वाणाची लागवड करणार आहे.- सूरज पवार, हुरडा उत्पादक, अकोले मंद्रूप, ता. द. सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.