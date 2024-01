husband leave wife for not bringing money from her house love affair crime sakal

सोलापूर Solapur Crime : पैसे न आणल्याने पत्नीला सोडून पलायन; प्रेयसीसोबत राहात असल्याचा पाठवला मेसेज; गुन्हा दाखल पत्नीने माहेरहून पाच लाख रुपये न आणल्याने एकाने तिला सोडून मुंबई गाठली.