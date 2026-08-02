Sugar Stock Limit: साखर व्यापाऱ्यांना मोठा झटका! ४ हजार क्विंटलपेक्षा जास्त साठ्यावर बंदी; १ ऑगस्टपासून नवे नियम

सोलापूर : साखरेच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील साखर डीलरांसाठी साठा मर्यादा लागू केली आहे. १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत हा आदेश लागू राहणार असून, कोणत्याही डीलरला साखर प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी ४ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ अंतर्गत हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेले डीलर आणि सरकारी साठा मात्र या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहेत..देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही काही व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी, कागदी व्यवहार (पेपर ट्रेडिंग) आणि सट्टेबाजी होत असल्याची प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. त्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन साखरेच्या दरात अनावश्यक चढ-उतार होत असल्याचे दिसून आले आहे.या आदेशानुसार सर्व साखर डीलर्सनी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर आपल्या साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहणार आहे. सरकार बाजारपेठेवर सातत्याने लक्ष ठेवणार असून आवश्यकतेनुसार पुढील उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत..सरकारने साठा मर्यादा का लागू केली?केंद्र सरकारच्या मते, देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता कायम राहावी, ग्राहकांना वाजवी दरात साखर मिळावी आणि बाजारातील दर स्थिर राहावेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, साखरेच्या दरातील अलीकडील वाढ ही मागणी-पुरवठ्याच्या वास्तविक परिस्थितीमुळे नसून साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि कागदी व्यवहारांमुळे कृत्रिमरीत्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींना आळा घालून बाजारात पारदर्शकता आणि नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.सोलापूर जिल्ह्यावर काय परिणाम?सोलापूर हा राज्यातील प्रमुख साखर उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक.व्यापारी व घाऊक डीलर्सकडील अतिरिक्त साठेबाजीवर निर्बंध येणार.सट्टेबाजीमुळे वाढलेले दर नियंत्रणात येण्यास मदत होण्याची अपेक्षा.किरकोळ बाजारात साखरेचा पुरवठा अधिक नियमित राहण्याची शक्यता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.