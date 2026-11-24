मोहोळ - मोहोळ शहरानजीक चंद्रमौळी औद्योगिक वसाहती जवळ एसटी बसने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात शिवाजी महापुरे यांच्या मृत्यूनंतर गंभीर जखमी झालेल्या त्यांच्या पत्नी कल्पना शिवाजी महापुरे (वय-52) यांची मृत्यूशी सूरू असलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली.कल्पना यांचाही मंगळवारी सकाळी उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला.त्यामुळे आता या अपघातातील मृत्युची संख्या दोन झाली..याबाबत मिळालेल्या माहिती नुसार, सोमवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास शिवाजी आप्पा महापुरे हे पत्नी कल्पना यांच्यासह दुचाकीवरून मोहोळ येथे मुलगी आजारी असल्याने तिला भेटण्यासाठी निघाले होते. त्यांची दुचाकी (क्र. एमएच 13 एएच 5896) मोहोळ शहरानजीक चंद्रमौळी औद्योगिक वसाहतीजवळ आली असता तुळजापूर- मेढा या एसटी बस क्र. एमएच 14 बीटी 4841 ने त्यांच्या दुचाकीला भरधाव जोरदार धडक दिली..या अपघातात शिवाजी महापुरे यांचा मोहोळ येथे उपचारा पूर्वीच मृत्यू झाला होता. तर पत्नी कल्पना महापुरे या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, मृत्यूशी सुरू असलेली त्यांची झुंज मंगळवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अपयशी ठरली..उपचारा दरम्यान त्यांचीही प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात दोन विवाहित मुली, दोन विवाहित मुले, सुना, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. या अपघाताचा पुढील तपास अपघात पथकाचे अंमलदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.