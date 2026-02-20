Inter Caste Marriage : आंतरजातीय विवाहामुळे धर्मनिरपेक्षता अधिक दृढ होत आहे..!

किल्लेमच्छिंद्रगड : आजच्या काळात उच्च शिक्षणामुळे मुले-मुली त्यांच्यातील कलागुण पाहून जातीच्या भिंती तोडून आंतरजातीय विवाह करत आहेत. ज्या गावात पूर्वी जातीच्या आधारे लग्ने होत असत, तिथेही ही गोष्ट घडू लागली आहे. आंतरजातीय विवाहामुळे समाजातील स्पृश्य आणि अस्पृश्य ही भावना कमी होत असून लोक एकमेकांना समानतेने पाहू लागले आहेत..त्याचबरोबर आजकाल विधवा स्त्रियाही दुस-या लग्नासाठी तयार होत असून, त्या दुस-यांदा लग्न करत आहेत. हा एक मोठा बदल आहे, जो समाजातील महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात झालेला बदल दर्शवतो..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.आंतरजातीय विवाह आणि विधवा महिलांचे दुसरे लग्न यामुळे समाजातील धर्मनिरपेक्षता बळकट होत आहे. लोक जात, धर्म आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत नाहीत आणि एकमेकांकडे समानतेने पाहतात..समाजात बदलआंतरजातीय विवाह आणि विधवा महिलांचे दुसरे लग्न यामुळे समाजात अनेक बदल होत आहेत.- जातीच्या भिंती तुटत आहेत.- लोक एकमेकांकडे समानतेने पाहत आहेत.- महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे.- लोकशाही बळकट होण्यास मदत मिळत आहे.आंतरजातीय विवाह आणि विधवा महिलांचे दुसरे लग्न यामुळे समाजात मोठा बदल होत असल्याचे दिसून येऊ लागले आहेस. लोक जात, धर्म आणि लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत नाहीत आणि एकमेकांकडे समानतेने पाहतात. हा बदल समाजाला चांगल्या दिशेने घेऊन जात असून, धर्मनिरपेक्षता अधिक दृढ होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.