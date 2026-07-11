Solapur: मोफत वधू-वर सूचक सेवेतून 3 हजारांहून अधिक संसारांना नवी दिशा; इरण्णा पनशेट्टी यांचे समाजसेवेचे प्रेरणादायी कार्य

राजशेखर चौधरी अक्कलकोट: वीरशैव लिंगायत समाजातील विवाह इच्छुक युवक-युवतींना योग्य जोडीदार मिळावा या उदात्त हेतूने गेल्या बारा वर्षांपासून निस्वार्थपणे कार्यरत असलेले तडवळ, ता. अक्कलकोट येथील 67 वर्षे वयाच्या इरण्णा कल्लपा पनशेट्टी हे समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत. श्री हवा मल्लिनाथ महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या ‘पनशेट्टी चालता-बोलता वीरशैव लिंगायत मोफत वधू-वर सूचक केंद्राच्या' माध्यमातून त्यांनी हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला आहे..अक्कलकोट तालुक्यातील तडवळ हे त्यांचे मूळ गाव असून सध्या ते सोलापूर व तडवळ येथून हे काम पाहत आहेत. पुणे येथील पशुसंवर्धन विभागातील आयुक्त कार्यालयातून अधीक्षक पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला वेळ समाजसेवेसाठी समर्पित केला. 2014 साली सुरू केलेल्या या उपक्रमाला 2026 मध्ये सलग 12 वर्षे पूर्ण झाली असून या कालावधीत त्यांनी समाजातील गरजू वधू-वरांना योग्य जोडीदार मिळवून देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे..Akola: बोगस बियाण्यांवरून कृषी अधिकाऱ्यांना कक्षात डांबले; संतापाचा उद्रेक; शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत त्यांनी व्हॉट्सऍपवरील अकरा विविध गटांच्या माध्यमातून विवाह इच्छुक युवक-युवतींची माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था उभारली. या माध्यमातून आजपर्यंत 3 हजारांहून अधिक वधू-वरांचे विवाह जुळून आले असून अनेक कुटुंबांना नवजीवन मिळाले आहे..याशिवाय सोलापूर व अक्कलकोट येथे आजपर्यंत पाच भव्य वधू-वर सूचक मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक मेळाव्यात 500 ते 600 विवाह इच्छुकांची नोंदणी होत असून त्यांची माहिती असलेले विशेष पुस्तिकेचे प्रकाशनही केले जाते. या मेळाव्यांमध्ये दरवेळी चार हजारांहून अधिक नागरिक सहभागी होऊन या उपक्रमाचा लाभ घेतात..स्वतःच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून इरण्णा पनशेट्टी हे कोणत्याही आर्थिक अपेक्षेशिवाय अखंडपणे हे कार्य करीत आहेत. त्यांच्या या निःस्वार्थ सेवेमुळे समाजात त्यांच्याबद्दल आदराची भावना निर्माण झाली असून विविध समाजमाध्यमांतून त्यांच्या कार्याचे सातत्याने कौतुक होत आहे..Panchganga River Water level Update : पंचगंगेची पातळी सहा फुटांनी उतरली, इचलकरंजीतही पातळीत घट; कोल्हापुरात अद्याप 24 बंधारे पाण्याखाली, 41 मार्ग बंदच.वीरशैव लिंगायत समाजातील विवाह जुळविण्याच्या कार्याला मानवतेची जोड देत अनेक कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलविणारे इरण्णा पनशेट्टी यांचे हे कार्य समाजसेवेचा आदर्श ठरत आहे.या समाजोपयोगी कार्यात विश्वनाथ कापसे, ज्ञानेश्वर कस्तुरे, राजशेखर अंकलगी, राघवेंद्र बिराजदार, गौरीशंकर मजगे, मल्लिनाथ याळगी, सिद्धेश्वर कल्लूरकर, भिमण्णा माड्याळ, नूतन विजापूरे, सुरेश वाले, गुरु हिप्परगी, सिद्धेश्वर चिट्टे, उमाकांत शटगार, गुरुनाथ नरुणे, धरेप्पा हडपद, शशिकांत वळसंगे, कार्तिक स्वामी, बसवराज याबाजी, दिपक उटगे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व मित्रपरिवार यांचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.