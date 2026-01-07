सोलापूर

Mangalwedha News : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक बळकट करण्याचा संकल्प; मंगळवेढ्यात पत्रकारांचा सत्कार!

Journalist Day Celebration At Mangalwedha : पत्रकार दिनानिमित्त मंगळवेढा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. सदृढ समाज निर्मितीसाठी पत्रकारांनी निर्भीड व निष्पक्ष भूमिका बजावावी, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरगिड्डे यांनी केले.
Role of Journalists in Building a Healthy Society

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून समाजात बदल घडवून आणुन निरोगी अन सदृढ समाजाच्या बांधणीसाठी पत्रकारांची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची असून पत्रकारांनी निडर अन निरपेक्षपणे पत्रकारिता करुन समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यरत रहावे असे मत मंगळवेढा पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरगिड्डे यांनी व्यक्त केले.

