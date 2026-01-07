Mangalwedha News : लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक बळकट करण्याचा संकल्प; मंगळवेढ्यात पत्रकारांचा सत्कार!

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून समाजात बदल घडवून आणुन निरोगी अन सदृढ समाजाच्या बांधणीसाठी पत्रकारांची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची असून पत्रकारांनी निडर अन निरपेक्षपणे पत्रकारिता करुन समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यरत रहावे असे मत मंगळवेढा पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरगिड्डे यांनी व्यक्त केले..दर्पणकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त व पत्रकार दिनानिमित्त मंगळवेढा पोलिस स्टेशन येथे आयोजित पत्रकारांच्या सत्कार कार्यक्रम प्रसंगी बोलत होते. व्यासपीठावर पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे, डॉ.आरती कणेेरे,पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष भिमराव मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते..Solapur Crime:'अक्कलकोटच्या व्यापाऱ्यास १५ लाख रुपयांना गंडवलं; ब्रोकरमार्फत मुंबईहून मागवलेले खाद्यतेल आलेच नाही!.पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरगिड्डे म्हणाले,पत्रकारिता ही समाजाच्या चौथ्या स्तंभाप्रमाणे महत्त्वाची भूमिका बजावते.पत्रकार हे समाजाचे मार्गदर्शक आहेत. त्यांची निष्ठा, मेहनत आणि प्रामाणिकपणामुळेच समाजातील अनेक समस्या उजेडात येतात.‘पत्रकार समाजाचा डोळा असतो. तो चांगल्या गोष्टींना प्रसिद्धी देतो. त्याचबरोबर वाईट गोष्टीही समाजासमोर मांडतो. मनोरंजनाबरोबरच दैनिकातून शिक्षण देण्याचे काम केले जाते. वर्तमानातील माहिती आणि भविष्याचे संकेत देण्याचे काम वर्तमानपत्रे करत आहेत.’ पत्रकार दिन साजरा करताना आपण त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला पाहिजे आणि पत्रकारितेच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडवण्याचा संकल्प केला पाहिजे. असे मत व्यक्त केले..यावेळी सर्व उपस्थित पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन भिमराव मोरे यांनी केले तर उपस्थित मान्यवरांचे आभार पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसे यांनी मानले . यावेळी मंगळवेढा तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष दिगंबर भगरे,नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश पाटील, सचिन हेंबाडे,डिजीटल मिडिया पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनिल कसबे,पत्रकार शिवाजी पुजारी,मल्लिकार्जुन देशमुखे,दत्तात्रय नवत्रे,डी.के.साखरे,ज्ञानेश्वर भगरे,राजेंद्रकुमार जाधव,दावल इनामदार,प्रमोद बिनवडे, शिवाजी केंगार,समाधान फुगारे,मोहन माळी,केशव जाधव,विजय भगरे,प्रविण गांडुळे, म्हाळाप्पा शिंदे,दत्तात्रय कांबळे, महेश वठारे, विलास काळे,सुरेश केंगार,संतोष मिसाळ दादा लवटे,मोहन पाटील,दिगंबर गरंडे, प्रसाद कसबे,अमीर आतार,राहुल मस्के,येताळा खरबडे,अक्षय पवार,अविनाश मेटकरी,बापू मासाळ,राजकुमार मेतकुटे,गोपनिय विभागाचे पोलीस हवालदार दिगंबर गेजगे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी,महिला पोलीस कर्मचारी आदि उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.