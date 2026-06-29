Jeur Karhunvi Festival: जेऊरमधील कारहुणवी सोहळा भक्तिभावात संपन्न; कृषी संस्कृती व पशुधनाबद्दल कृतज्ञतेची जपणूक

जेऊर : अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर येथे कृषी संस्कृती, पशुधनाबद्दलची कृतज्ञता आणि पारंपरिक लोकपरंपरांचे दर्शन घडविणारा कारहुणवी सोहळा यंदाही मोठ्या उत्साहात, भक्तिमय वातावरणात आणि पारंपरिक दिमाखात संपन्न झाला. गावातील पाटील घराण्याच्या मानाच्या या सोहळ्याला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सकाळच्या सत्रात आकर्षक सजावट केलेल्या बैलांची वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. हनुमान मंदिर वेशीतून बैलांना घरी आणल्यानंतर त्यांची विधिवत पूजा करून नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या रखडल्या असल्या तरी कृषिपरंपरेप्रती असलेली निष्ठा कायम राखत शेतकऱ्यांनी बैल, गाय, म्हैस व वासरांची श्रद्धापूर्वक पूजा केली. यावेळी भरघोस पीक, पशुधनाचे आरोग्य आणि समृद्धीची प्रार्थना करण्यात आली..सायंकाळी पाच वाजता गावातील सर्व बैलांना हनुमान मंदिर परिसरात एकत्र आणण्यात आले. पाटील घराण्यातील मानकरी बैलांचा आकर्षक शृंगार, रंगरंगोटी आणि पारंपरिक अलंकारांनी सजविलेला देखावा ग्रामस्थांचे विशेष आकर्षण ठरला. त्यानंतर घरापासून वेशीपर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. हनुमान मंदिराला प्रदक्षिणा घातल्यानंतर मुख्य रस्त्यावरून बैलांना पारंपरिक पद्धतीने पळवत घरी नेण्यात आले..यानंतर आरती करून बैलांना काशिलिंग मंदिर परिसरात नेण्यात आले. संपूर्ण सोहळ्यात ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत गावच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाप्रती असलेली आपली आस्था व्यक्त केली..सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी मल्लिकार्जुन पाटील, महांतेश्वर पाटील, काका पाटील, त्यांचे मित्रपरिवार तसेच गावातील ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित पाहुण्यांचे पान-सुपारी, चहा-पाणी व पारंपरिक मान-सन्मानाने स्वागत करण्यात आले.कृषी जीवनाशी नाळ जोडणारा, पशुधनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा आणि गावच्या सांस्कृतिक परंपरांचे जतन करणारा हा कारहुणवी सोहळा आनंद, उत्साह आणि भक्तिभावाच्या वातावरणात संपन्न झाला. गावकऱ्यांच्या एकोप्याचे आणि परंपरांप्रती असलेल्या निष्ठेचे हे प्रेरणादायी उदाहरण ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.