सोलापूर

Jeur Karhunvi Festival: जेऊरमधील कारहुणवी सोहळा भक्तिभावात संपन्न; कृषी संस्कृती व पशुधनाबद्दल कृतज्ञतेची जपणूक

जेऊरच्या कारहुणवी सोहळ्यात कृषी संस्कृती, पशुधनाबद्दलची कृतज्ञता आणि गावच्या पारंपरिक लोकपरंपरांचा उत्साहात जागलेला वारसा
Traditional 'Karhunvi Sohala' celebrated with great enthusiasm and devotion in Jeur, Akkalkot

Traditional 'Karhunvi Sohala' celebrated with great enthusiasm and devotion in Jeur, Akkalkot

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जेऊर : अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर येथे कृषी संस्कृती, पशुधनाबद्दलची कृतज्ञता आणि पारंपरिक लोकपरंपरांचे दर्शन घडविणारा कारहुणवी सोहळा यंदाही मोठ्या उत्साहात, भक्तिमय वातावरणात आणि पारंपरिक दिमाखात संपन्न झाला. गावातील पाटील घराण्याच्या मानाच्या या सोहळ्याला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

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