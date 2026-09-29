Crime News: पत्नीचे ऐकत नाही म्हणून जावयाला मारहाण; तिघांवर गुन्हा

करमाळा, : पत्नीचे म्हणणे ऐकत नसल्याच्या कारणावरून सासरच्या मंडळींनी जावयाला कुऱ्हाड, लोखंडी पाइप तसेच लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना २३ सप्टेंबर रोजी रात्री आठच्या सुमारास घोटी (ता. करमाळा) येथे घडली. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध करमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत कृष्णा नागनाथ थोरात (रा. घोटी) यांनी फिर्याद दिली आहे..फिर्यादीनुसार, २३ सप्टेंबर रोजी रात्री पत्नी कोमल हिने कृष्णा यांना सामान आणण्यास सांगितले. त्यांनी थोड्या वेळाने सामान आणतो, असे सांगितल्याने कोमल हिने तिचा भाऊ चेतन रामदास जगधने, आई निर्मला रामदास जगधने व बहीण गौरी रामदास जगधने यांच्याकडे पती आपले म्हणणे ऐकत नसल्याची तक्रार केली.. चेतन जगधने याने ‘तुम्ही माझ्या मुलीचे म्हणणे का ऐकत नाही, तिला त्रास का देता, ’ असे म्हणत कृष्णा थोरात यांना शिवीगाळ केली. कुऱ्हाडीने डोक्यात मारून जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. निर्मला जगधने यांनी पाईपने पाठीवर मारहाण केली, तर गौरी जगधने हिने ‘तू कोमल हिला का त्रास देतोस, ’ असे म्हणत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी कृष्णा थोरात यांच्या फिर्यादीवरून चेतन जगधने, निर्मला जगधने आणि गौरी जगधने यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.