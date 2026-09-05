Karmala ZP School : जिद्दी शिक्षकांनी पाच लाखांच्या लोकवर्गणीतून केला शाळेचा कायापालट, जिल्हा परिषद शाळेत भौतिक सुविधा; २५१ वृक्षांची लागवड

करमाळा : केवळ ७४ घरांची वस्ती, द्विशिक्षकी शाळा आणि मर्यादित भौतिक सुविधा असतानाही जिद्द, इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागाच्या बळावर शाळेचा कायापालट करता येतो, हे रोडे तकिक वस्ती (केंद्र वांगी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने दाखवून दिले आहे. .मुख्याध्यापक भारत उत्तम भानवसे आणि उपशिक्षक राजाराम नामदेव भिसे यांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने ५ लाख ११ हजार रुपयांची लोकवर्गणी जमा करून शाळेचा विकास केला. २६ जानेवारी २०२६ रोजी विकासकामांना सुरुवात झाली. यामध्ये सुसज्ज मुख्याध्यापक कार्यालय, शाळेच्या मैदानाचा विकास तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक व पर्यावरणपूरक परिसराची निर्मिती केली. सुमारे पाच गुंठे जागेत २५१ झाडांची लागवड केली आहे. यामध्ये ऑक्सिजन पार्क, परसबाग, औषधी वनस्पती उद्यान, गुलाब उद्यान तसेच विविध भारतीय प्रजातींच्या झाडांचा समावेश आहे..Solapur Ganesh Mandal Electricity : मंडळांना अर्जानंतर २४ तासांत वीज महावितरणकडून ऑनलाइन अर्जाची सुविधा; मिरवणूक मार्गावरही कर्मचारी तैनात.शाळेच्या भौतिक सुविधांमध्ये झालेल्या बदलाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवरही दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी विविध स्पर्धा परीक्षांसह इयत्ता चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत शाळेतील विद्यार्थी पात्र ठरले. यंदा विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या विकासकामात शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष देविदास भारत तळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. वृक्षलागवडीच्या उपक्रमासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले..सुमारे ५०० लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे शाळेविषयी ग्रामस्थांच्या मनातील प्रेम आणि आपुलकी दिसून आली. शाळेच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत वांगी, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, ग्रामस्थ तसेच परिसरातील बचत गटांचे सहकार्य मिळत आहे. वांगी केंद्राचे केंद्रप्रमुख अतुल घोगरे, विस्तार अधिकारी नलवडे आणि गटशिक्षणाधिकारी नितीन कदम यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे..पुण्यात दहीहंडी उत्सवातील पहिला गुन्हा; परवानगीपेक्षा डबल साऊंड लावल्याने मंडळावर कारवाई.लोकसहभागातून शाळेचा विकास शक्य शासकीय निधीची वाट न पाहता ग्रामस्थांना सोबत घेऊन शाळेच्या विकासासाठी पुढाकार घेणाऱ्या भारत भानवसे आणि राजाराम भिसे या शिक्षकांच्या प्रयत्नांचे परिसरातून कौतुक होत आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने लोकसहभागातून उभ्या राहिलेली ही शाळा इतर शाळांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.