सोलापूर

Karmala ZP School : जिद्दी शिक्षकांनी पाच लाखांच्या लोकवर्गणीतून केला शाळेचा कायापालट, जिल्हा परिषद शाळेत भौतिक सुविधा; २५१ वृक्षांची लागवड

Karmala ZP School Transformed Through People's Contribution : करमाळ्यातील रोडे तकिक वस्ती येथील जिल्हा परिषद शाळेचा शिक्षक आणि ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून कायापालट करण्यात आला.
Karmala ZP School

Karmala ZP School

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाळा : केवळ ७४ घरांची वस्ती, द्विशिक्षकी शाळा आणि मर्यादित भौतिक सुविधा असतानाही जिद्द, इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागाच्या बळावर शाळेचा कायापालट करता येतो, हे रोडे तकिक वस्ती (केंद्र वांगी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने दाखवून दिले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
school
karmala
Paschim maharashtra
Zilla Parishad
Zilla Parishad School
paschim maharshtra
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com