Pandharpur Kartiki Ekadashi: कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. भाविकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी प्रशासनाने केलेल्या अचानक तपासणीत 4 दुकानांचे परवाने निलंबित केले आहेत. 'सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली..या मोहिमेदरम्यान FDAच्या पथकाने पंढरपुरातील 54 हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने, नाश्ता केंद्रे, खाद्यपदार्थ विक्रीची ठिकाणे आणि प्रसाद विक्रेत्यांची तपासणी केली. यावेळी उपवासाचे पदार्थ आणि प्रसादाचे एकूण 20 नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत..स्वयंपाकघरात अस्वच्छता अन् झुरळांंचं साम्राज्य! लोणावळ्यातील 4 नामांकित हॉटेल्सवर FDAची धाड, थेट परवाने निलंबित.तपासणीसोबतच प्रशासनाने घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते तसेच व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. विक्रेत्यांनी प्रमाणित स्रोतांकडूनच उपवासाचे पदार्थ खरेदी करावेत, खाद्यपदार्थांची मुदत आणि लेबल तपासावे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी वापरावे आणि पदार्थ झाकून ठेवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच शिळे किंवा दूषित अन्न विक्रीस ठेवू नये, असेही बजावण्यात आले..FDAचे सहआयुक्त श्रीकांत करकाळे यांनी प्रयोगशाळेच्या अहवालात खाद्यपदार्थांचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे किंवा भेसळयुक्त आढळल्यास संबंधित दुकानांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे..FDA Action : दिवाळीच्या काळात पुणे विभागात एफडीएची विशेष कारवाई, १११ खाद्य व्यावसायिकांचे परवाने तात्पुरते रद्द.दरम्यान, कार्तिकी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरातील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शनासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने भाविक येतात. या काळात खाद्यपदार्थांची मागणी वाढत असल्याने भाविकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी FDA कडून विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.