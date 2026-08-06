Solapur Pilgrimage Status: खंडाळीतील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला तीर्थक्षेत्र दर्जासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची घोषणा

मोहोळ : खंडाळी ता. मोहोळ येथील ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला लवकरच तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली. या घोषणेचे वारकरी, भाविक आणि ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले..खंडाळी येथे आयोजित भगवान श्री विठ्ठल पादुका पालखी सोहळा-२०२६ तसेच जगद्गुरू श्री संत तुकोबाराय वाङ्मयीन विचार चिंतन नामजप सप्ताह या भक्तिमय सोहळ्यास पालकमंत्री जयकुमार गोरे व लोकनेते साखर कारखान्याचे चेअरमन विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित राहून श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी वारकरी बांधव, ग्रामस्थ आणि आयोजकांशी संवाद साधत सामाजिक, धार्मिक आणि स्थानिक विकासाच्या विविध विषयांवर चर्चा केली..यावेळी पालकमंत्री गोरे म्हणाले की, खंडाळीचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर ही परिसरातील श्रद्धेचे केंद्र असून या मंदिराचा विकास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल. मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यास धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून परिसराच्या विकासालाही गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..कार्यक्रमास रामदास चवरे, पंचायत समिती सदस्य गणेश उत्तम मुळे, भाजप तालुका उपाध्यक्ष गणेश मुळे, सरपंच नेताजी मुळे, उपसरपंच राजेंद्र जगताप, ग्रामपंचायत सदस्य महादेव जगताप, यशवंत नामदे, जयराम आप्पा गुंड, शामराव मुळे, उमेश मुळे, सचिन बाबर, पोपट मुळे, विष्णू मुळे, सतीश मुळे, औदुंबर मुळे, गोकुळ मुळे, सुनील मुळे, युवराज माने, कल्याण मुळे, समाधान डोंगरे, शामराव शिरसट यांच्यासह ग्रामस्थ, माता-भगिनी आणि वारकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.