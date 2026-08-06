सोलापूर

Solapur Pilgrimage Status: खंडाळीतील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला तीर्थक्षेत्र दर्जासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची घोषणा

खंडाळीतील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याची पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची घोषणा; वारकरी, भाविक आणि ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Maharashtra Guardian Minister Jaykumar Gore announced that the historic Shri Vitthal-Rukmini Temple at Khandali will be considered for pilgrimage status, aiming to boost religious tourism and local development.

Maharashtra Guardian Minister Jaykumar Gore announced that the historic Shri Vitthal-Rukmini Temple at Khandali will be considered for pilgrimage status, aiming to boost religious tourism and local development.

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : खंडाळी ता. मोहोळ येथील ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेल्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला लवकरच तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली. या घोषणेचे वारकरी, भाविक आणि ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले.

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