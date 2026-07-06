Solapur: पावसाळ्याचा एक महिना संपला कुरनूर धरणात 25 टक्के पाणीसाठा ; मागील वर्षी 12 जुनलाच 100 टक्के तर आता साठा एकदम कमी

अक्कलकोट: अक्कलकोट तालुक्याची वरदायीनी असलेल्या कुरनूर धरणात पावसाळा सुरू होऊन एक महिना लोटत आला तरी केवळ 25 टक्के पाणीसाठा राहिल्याने तो चिंतेचा विषय बनलेला आहे. मागील वर्षी पावसाळ्यात 12 जूनलाच कुरनूर धरण शंभर टक्के तुडुंब भरून राहिले होते पण आता साठा केवळ 25 टक्के असल्याने पाण्याचे पातळी ही तळाला गेल्याने आणि पाऊस सुद्धा सध्या अद्याप सुरू न झाल्याने अक्कलकोट शहर व तालुक्यातील पूर्व भागातील बोरी नदीकाठच्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचा विषय बनून राहिलेला आहे. .या कॉर्नर गडावरच मैंदर्गी दुधनी अक्कलकोट शहर समर्थ नगर यास अनेक गावाचा पिण्याचा पाण्याचा पाणीपुरवठा सुरू असून. कुरनूर धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न आणि बोरीनदीकाठी असलेल्या अक्कलकोट,सांगवी,ममनादाबाद, निमगाव,सातनदुधनी,रुद्देवाडी, बबलाद आदी बंधारे येतात त्या ठिकाणी सुद्धा आता अडचणी जाणवत आहेत फक्त मागील वर्षी जोरदार पाऊस झाला म्हणून त्या जीवावर परिस्थिती निभावून नेणे सुरु आहे..Koyna Dam Update : कोयना, महाबळेश्वर, नवजाला पावसाने झोडपले! धरणाचा पाणीसाठा 27 TMC पार, पाहा ताजी आकडेवारी, पाणीसाठ्यात रेकॉर्डब्रेक वाढ.आठही बंधार्याच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांचा शेतीसाठीचा आणि जनावरांच्या आणि स्वतःसाठी च्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न दिवासेंदिवस कठीण बनत चाललेला आहे. पाणीसाठा हा आजच्या दिवशी फक्त 25% राहिलेला असल्याने तो पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. आणि पावसाने ओढ दिल्याने सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न हा गंभीर बनत चाललेला आहे. या ठिकाणी वीजपुरवठा हा एक दिवसाआड दोन तास हा धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्यांसाठी सुरू ठेवण्यात आलेला आहे..धरणाची एकूण पाणीसाठ्याची क्षमता ही 822 एमसीएफटी इतकी असून आजच्या घडीला पाण्याचा साठा हा फक्त 209 एमसीएफटी इतका म्हणजेच तो केवळ 25 टक्के एवढा आहे. पावसाळा लांबल्याने धरणातील पाणीसाठा हा जपून वापरण्याचे सुरू करण्यात आलेले आहे. दरम्यान धरणावर स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली असून पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धरणावर असलेल्या झाडी झुडपे आणि काटेरी वनस्पती सर्व तोडून टाकून धरण परिसर हा अतिशय स्वच्छ करण्यात येत आहे..पृथ्वीराज शेवाळे शाखा अभियंता बोरी पाटबंधारे शाखा अक्कलकोट यांचे नियोजन सुरु आहे.बंधाऱ्या खालील नगरपरिषद व ग्रामपंचायत यांच्या पाणीपुरवठा योजनांना पाणीपुरवठा करताना अडचणी येत आहेत..Pune Rain Alert: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! इंद्रायणी नदीवरील चार पूल बंद; नदीपात्रात जाण्यास बंदी.अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर सूचना आल्याने पिण्याच्या पाण्याची प्राधान्यता लक्षात घेऊन दररोज सरासरी दोन तास विज पुरवठा सुरु असून सद्यस्थितीत कोणतीही अडचण नाही. धरण प्रकल्प सर्व यंत्रणा सुसज्ज व सुस्थितीत असून मागील वर्षी पुराने बोरी नदीवरील बंधाऱ्याचे प्लेट व अन्य झालेले नुकसान दुरुस्ती आता सुरु असून लवकरच ते पूर्ण होईल. धरणावर 10 ग्रामपंचायत व अक्कलकोट शहर पाणीपुरवठा योजना सुरु आहेत त्याची लोकसंख्या साधारण एक ते दिड लाख इतकी असून त्याला सध्या प्राधान्य देऊन काटेकोर नियोजन सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.