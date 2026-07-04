सोलापूर

Student Endlife: लांबोटी येथे २० वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवन संपविले; अज्ञात कारणाने कुटुंबीयांमध्ये शोककळा

लांबोटीतील २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याची राहत्या घरात गळफास घेऊन जीवन संपविले; अज्ञात कारणाने कुटुंबीयांवर शोककळा
A 20-year-old engineering student was found dead at his residence in Lamboti village of Mohol taluka, Solapur district.

A 20-year-old engineering student was found dead at his residence in Lamboti village of Mohol taluka, Solapur district.

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : अज्ञात कारणा वरून एका 20 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने घरातील स्लॅबच्या लोखंडी हुकाला गळफास घेवून आत्महत्या केल्याची घटना लांबोटी ता मोहोळ येथे ता 4 जुलै रोजी सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या दरम्यान घडली.

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