वसंत कांबळे,लऊळ : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेत समाजकंटकांचा सुळसुळाट वाढला असून, शाळेच्या मालमत्तेचे वारंवार नुकसान होत आहे. गेल्या महिन्यात शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडल्याची घटना ताजी असतानाच, आता दिवाळीच्या सुट्टीत अज्ञात व्यक्तींनी वर्गात घुसून रंगाच्या पाच बादल्या फोडून रंग सांडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गावातील या महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थेच्या सुरक्षेकडे ग्रामपंचायत प्रशासकाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामस्थ आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..लऊळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या रंगरंगोटीचे काम करण्यासाठी रंग आणला होता मात्र, सुट्टीच्या कालावधीत सुरक्षे असणारे कॅमेरे बंद असल्याचा फायदा घेत अज्ञात समाजकंटकांनी वर्गाच्या खिडकीतून आत प्रवेश केला. शाळेच्या कामासाठी आणलेल्या रंगाच्या पाच बादल्या फोडून संपूर्ण वर्गात रंग सांडून नासधूस केली आहे. यापूर्वीही गेल्या महिन्यात शाळेच्या सुरक्षेसाठी बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे अज्ञातांनी फोडले होते..वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे शिक्षकांमध्ये भीतीचे आणि असहाय्यतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शाळेचा शैक्षणिक आणि भौतिक विकास कसा करायचा, असा गंभीर प्रश्न मुख्याध्यापक व शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे.गावातील जिल्हा परिषद शाळेची सुरक्षितता ही ग्रामपंचायतीची महत्त्वाची जबाबदारी असते. मात्र, सध्या ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणाऱ्या प्रशासकाचे शाळेच्या सुरक्षेकडे आणि मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या महिन्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे फुटल्यानंतरही ठोस उपाययोजना न केल्याने समाजकंटकांचे फावले आहे..याबाबत शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापिका श्रीमती मंगल माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता 2 ऑक्टोंबर रोजी शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडले आहे त्याची तक्रार 8 ऑक्टोबर रोजी ऑफिसच्या सांगण्यावरून कुर्डूवाडी पोलिसात केली व त्याची प्रत ऑफिसलाही दिली व ग्रामपंचायत प्रशासनालाही कळवले व परत दिवाळीच्या सुट्टीत शाळा रंगवण्यासाठी आणलेल्या पाच रंगाच्या बादल्या त्याही चोरट्याने फोडल्या आहेत. कॅमेरे चालू असते तर कोणीही कृत्य केले त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहता आले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.