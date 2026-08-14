सोलापूर

Mangalwedha News : फार्मर आयडी असूनही पोर्टलवर दाखवत नसल्याने कर्जमाफी लटकली

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत सध्या पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला. पण.....
farmer loan waiver scheme issue

farmer loan waiver scheme issue

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत सध्या पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला असून अशा परिस्थितीत सध्या फार्मर आयडी असताना देखील पोर्टलवर फार्मर आयडी दाखवत नसल्यामुळे कर्जदाराला आधार प्रमाणीकरण करता येत नसल्यामुळे त्याची कर्जमाफीची रक्कम सध्या लटकली.

Loading content, please wait...
mangalwedha
portal
Appearing
Despite
farmer loan waiver
Farmer ID issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com