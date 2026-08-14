Mangalwedha News : फार्मर आयडी असूनही पोर्टलवर दाखवत नसल्याने कर्जमाफी लटकली

मंगळवेढा - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत सध्या पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला असून अशा परिस्थितीत सध्या फार्मर आयडी असताना देखील पोर्टलवर फार्मर आयडी दाखवत नसल्यामुळे कर्जदाराला आधार प्रमाणीकरण करता येत नसल्यामुळे त्याची कर्जमाफीची रक्कम सध्या लटकली..30 सप्टेंबर 2025 रोजी दोन लाखाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेमध्ये समावेश केला. यामध्ये दुसय्रा यादीमध्ये मंगळवेढा तालुक्यातील भारतीय स्टेट बँक, बॅक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र ,आयसीसी बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील थकीत असलेल्या 2418 शेतकऱ्यांचा दुसऱ्या यादीत समावेश झाला..मात्र, अजूनही बहुतांश शेतकरी देखील कर्जमाफीच्या यादीत लटकले आहेत त्यामुळे नव्याने जाहीर होणाऱ्या यादीत आपले नाव कधी येणार यासाठी ते बँकांना हेलपाटे मारून विचारणा करीत आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे बँकाकडील इतर कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीवर देखील मोठा परिणाम झाला. शासनाकडून प्रसिद्ध झालेल्या कर्जमाफीच्या यादीनुसार शेतकऱ्यांचे आजाराप्रमाणे करण करून घ्यावे यासाठी सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून पालक अधिकारी नेमून त्यांच्या माध्यमातून दररोज आढावा घेतला जात आहे..सध्या 1970 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले. तर 160 शेतकऱ्याकडे फार्मर आयडी नसल्यामुळे राहिले तर 67 शेतकरी मयत आहेत. त्यामुळे फार्मर आयडी काढून देखील पोर्टलवर फार्मर आयडी दाखवत नसल्यामुळे कर्जमाफीच्या रक्कम कधी मिळणार यासाठी तो शेतकरी सध्या हताशपणे कधी बँक तर कधी तलाठी कार्यालयाचे उंबरटे शिजवत आहे..महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या निंबोणी शाखेकडून घेतलेले 1 लाख 60 हजाराचे पीक कर्ज थकल्याने कर्जमाफीस पात्र ठरले. माझ्याकडे फार्मर आयडी देखील आहे मात्र पोर्टलवर फार्मर आयडी दाखवत नसल्यामुळे मला आधार प्रमाणीकरण करता येईना व त्यामधील तांत्रिक दोष कधी निघणार जेणेकरून या थकीत कर्जापासून माझी सुटका होईल.- मिनाक्षी बिचुकले, शेतकरी जालिहाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.