MP Dhananjay Mahadik : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणारच; आगे आगे देखो होता है क्या?

भविष्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपा व भीमा परिवार मिळवून लढविणार आहे.
मोहोळ - भविष्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजपा व भीमा परिवार मिळवून लढविणार आहे. यापूर्वी साथ दिलेल्यानांही सोबत घेणार असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली.

