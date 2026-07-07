Solapur: लोणावळ्यात दरड कोसळली; सोलापूरच्या रेल्वे प्रवाशांचे हाल; सिद्धेश्वर, इंटरसिटी, वंदे भारतसह अनेक गाड्यांवर परिणाम

सोलापूर: लोणावळा-कर्जत घाट विभागातील ठाकूरवाडी आणि मंकी हिलदरम्यान मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळित झाली असून, त्याचा मोठा फटका सोलापूरच्या रेल्वे प्रवाशांना बसला आहे. अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही गाड्या पुणे, दौंड, सोलापूर किंवा अन्य स्थानकांपर्यंतच चालविण्यात येत आहेत. तसेच काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे..मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेमुळे १७ गाड्या रद्द, ३१ गाड्यांचे मार्ग बदल, १८ गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट, १५ गाड्या शॉर्ट ओरिजिनेट, तर ४ गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. सोलापूरच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची असलेली पुणे-सोलापूर इंटरसिटी एक्स्प्रेस (१२१६९) आणि सोलापूर-पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस (१२१७०) पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सोलापूर सिद्धेश्वर एक्स्प्रेस (१२११५) ही गाडीही रद्द करण्यात आली आहे. सोलापूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सिद्धेश्वर एक्स्प्रेस (१२११६) पुणे येथेच शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात आली असून, सोलापूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्स्प्रेस (२२२२६) देखील पुणे येथेच थांबविण्यात आली आहे..सोलापूर विद्यापीठाची २९ सप्टेंबरपासून परीक्षा! विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अडीच महिने आधी वेळापत्रक जाहीर, वर्गांत सीसीटीव्ही, ७५ टक्के हजेरीचे बंधन, वाचा....त्यामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागली. याशिवाय बंगळूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस (११३०२) सोलापूर येथेच शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात आली आहे. तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-सोलापूर वंदे भारत एक्स्प्रेस (२२२२५) ही गाडी पुणे येथूनच सुटणार असल्याने मुंबईहून सोलापूरकडे येणाऱ्या प्रवाशांनाही फटका बसला आहे. दरम्यान, पुणे-अहमदाबाद एक्स्प्रेस (१२२९८) तसेच दौंड-इंदूर एक्स्प्रेस (२२९४३) यांसह सोलापूर विभागाशी संबंधित काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. दौंड-इंदूर एक्स्प्रेस नियोजित वेळेपेक्षा सहा तास उशिरा, रात्री ८.१० वाजता सुटणार असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. मध्य रेल्वेने प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या गाडीची अद्ययावत स्थिती तपासूनच रेल्वे स्थानकावर यावे, असे आवाहन केले आहे..Akola: अमृत भारत एक्सप्रेस दररोज धावणार, महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतील प्रवाशांना दिलासा.सोलापूरहून पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांना पॅसेंजरद्वारे पुणे स्थानकापर्यंत सोडण्यात आले आहे. उद्यान एक्स्प्रेस सोलापूरहून सोडण्यात आली आहे. नागरकोईल एक्स्प्रेस दौंडला थांबविण्यात आली आहे. आज सोलापूर स्थानकावर एकही प्रवासी अडकून पडलेला नाही. - जयदीप प्रदक्षिणे, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, मध्य रेल्वेरेल्वे गाड्यांचे बदलले वेळापत्रक रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या : १७ मार्ग वळवण्यात आलेल्या गाड्या : ३१ शॉर्ट टर्मिनेट (वेळेपूर्वी थांबवलेल्या) गाड्या : १८ शॉर्ट ओरिजिनेट (पुढील स्थानकावरून सोडण्यात येणाऱ्या) गाड्या : १५ पुनर्नियोजित (वेळ बदललेल्या) गाड्या : ४.ठळक बाबी सोमवारची वंदे भारत मुंबईहून न सुटता पुणे येथून सुटली. उद्यान एक्स्प्रेसही सोलापूरहूनच सुटली. प्रवाशांना खासगी वाहने, एसटीचा आधार. अनेकांचा प्रवासाचा बेत रद्द.एसटीच्या सोलापूर-पुणे या नियमित गाड्या पुरेशा आहेत. बस स्थानकावर गर्दी वाढल्यास सोलापूर-पुणे अशा जादा गाड्या चालविण्यात याव्यात, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सध्या अतिरिक्त गर्दी नाही. - अमोल गोंजारी, विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.