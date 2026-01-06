सोलापूर

धक्कादायक घटना! प्रेमसंबंधातून अक्कलकोट शहरालगत सोलापूरच्या युवतीचा खून; प्रियकराने केले स्वत:च्या गळ्यावर वार

Akkalkot city outskirts Murder investigation: प्रेमसंबंधातून युवतीचा खून, प्रियकराने स्वत:लाही जखमी केले.
Solapur Girl Killed in Love Affair Dispute Near Akkalkot City

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : प्रेमसंबंधातून प्रियकराने सोलापूर येथील एका युवतीची अक्कलकोटमध्ये धारदार हत्याराने गळ्यावर वार करून ठार मारल्याची फिर्याद अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. ही घटना अक्कलकोट शहरालगत बासलेगाव रोडवरील लोखंडे मंगल कार्यालयाच्या मागील पीरजादे प्लॉट येथील एका घरात घडली.

