धक्कादायक घटना! प्रेमसंबंधातून अक्कलकोट शहरालगत सोलापूरच्या युवतीचा खून; प्रियकराने केले स्वत:च्या गळ्यावर वार

सोलापूर : प्रेमसंबंधातून प्रियकराने सोलापूर येथील एका युवतीची अक्कलकोटमध्ये धारदार हत्याराने गळ्यावर वार करून ठार मारल्याची फिर्याद अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. ही घटना अक्कलकोट शहरालगत बासलेगाव रोडवरील लोखंडे मंगल कार्यालयाच्या मागील पीरजादे प्लॉट येथील एका घरात घडली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेची फिर्याद सोलापूर येथील मृत मुलीच्या आईने अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात दिली. मृत मुलगी ही वीस वर्षांची असून, शिक्षण घेत आहे. संशयित आरोपीचे नाव आदित्य रमेश चव्हाण (रा. नागूर तांडा, ता. अक्कलकोट) असे आहे. ही घटना रविवारी (ता. ४) सकाळी साडेदहा ते पावणे बाराच्या दरम्यान घडली.

मृत मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीत, संशयित आरोपी आदित्य चव्हाण याने मुलगी अक्कलकोट ग्रामीणमधील एका गावात शिकत असताना ओळख करून घेतली होती. ते दोघे नंतरही संपर्कात होते. रविवारी मुलगी नवीन वर्ष सुरू झाल्याने अक्कलकोटला देवदर्शनासाठी जाऊन येते, असे घरी सांगून आली होती.

मात्र, घटनास्थळी संशयित आरोपी आदित्य चव्हाणने त्या मुलीच्या गळ्यावर धारदार तीक्ष्ण हत्याराने वार करून तिला जीवे ठार मारल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तसेच संशयित आरोपीने स्वतःच्याही गळ्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करून त्यात तो जखमी झाला आहे. संशयित आदित्य याच्यावर अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा अधिक तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी विलास यामावार हे करीत आहेत.