LPG Price Hike:सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे सामान्यांना फटका! घरगुती सिलिंडर ६० तर व्यावसायिक सिलिंडर ११४ रुपयांनी महाग; आर्थिक गणित बिघडलं..

-प्रशांत घाडगे सातारा : गेल्या चार वर्षांत घरगुती, तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात सातत्याने चढउतार होत आहे. या कालावधीत सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल २०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांनाही वाढत्या खर्चाचा मोठा फटका बसत आहे, तसेच घरगुती सिलिंडरच्या दरात ६० रुपये, तर व्यावसायिक सिलिंडर ११४ रुपयांनी महाग झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य गृहिणींपासून ते हॉटेल व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांचा खर्चही परवडेनासा झाला आहे..Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणामही गॅस दरांवर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणदरम्यान सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ झाली असून, व्यावसायिक सिलिंडर ११४ रुपयांनी महागला आहे. त्यामुळे गृहिणींसह हॉटेल, खानावळी आणि लहान व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दरम्यान, एक एप्रिल २०२५ रोजीही घरगुती गॅसच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ होऊन सिलिंडरचा दर ८५७ रुपयांवर पोहोचला होता. त्यामुळे मागील वर्षभरातही दरवाढीचा कल कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..२०२३ या वर्षात मात्र, गॅसच्या किमतींमध्ये मोठे चढउतार पाहायला मिळाले. एक डिसेंबर २०२३ रोजी सिलिंडरच्या दरात १०० रुपयांची कपात करण्यात आली होती, तर त्याआधी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तब्बल १५० रुपयांची घट झाली होती; परंतु एक ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या १५० रुपयांच्या वाढीमुळे सिलिंडरचा दर ९०६ रुपयांपर्यंत गेला होता. दरातील या सततच्या चढउतारांमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे..इंडक्शन ‘नॉट ॲव्हेलेबल’अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराणदरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे गॅसच्या दरात होणाऱ्या वाढीची शक्यता लक्षात घेऊन अनेक नागरिक पर्यायी साधनांकडे वळताना दिसत आहेत. विशेषतः स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने इंडक्शन खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. ऑनलाइन खरेदी संकेतस्थळांवर इंडक्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेता अनेक विक्री संकेतस्थळांवर ‘नॉट अव्हेलेबल’ असा संदेश दिसू लागला आहे. त्यामुळे काही कंपन्यांकडून सध्या ऑनलाइन विक्रीसाठी इंडक्शन उपलब्ध नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..Surur Panchgani Road: सुरूर-पाचगणी मार्ग एप्रिलअखेर पूर्ण करा: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील यांच्याकडून ठेकेदाराची झाडाझडती!.महिना बदलेला दर वाढ/कमी झालेली रक्कममे २०२२ ९५२ ५० रुपयेसात मे २०२२ १००२ चारजून २०२२ १००६ ५०एक जानेवारी २०२३ १०५६ ५०एक ऑगस्ट २०२३ ११०६ -२००एक ऑक्टोबर २०२३ ९०६ १५०नऊ नोव्हेंबर २०२३ ११५६ -१५०एक डिसेंबर २०२३ ९०६ -१००एक एप्रिल २०२४ ८०६ ५०एक एप्रिल २०२५ ८५७ ६०सात मार्च २०२६ ९१७ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.