सोलापूर

Lack of Facilities: सुविधांअभावी रांजणी मेंढी-शेळी प्रक्षेत्राची गैरसोय; माडग्याळी मेंढ्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष निधी देण्याची आवश्यकता; ५१ पदे रिक्त

Madgyal Sheep Farm, Maharashtra Livestock Development, Facility Issues रांजणी येथील मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रात मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याची माहिती समोर आली आहे. माडग्याळ मेंढी संवर्धनासाठी विशेष निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
Madgyal sheep conservation farm in Ranjani seeks infrastructure development and additional facilities

Madgyal sheep conservation farm in Ranjani seeks infrastructure development and additional facilities

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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रांजणी, : येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रात विविध मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. प्रक्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांसह पशुपालकांची गैरसोय होत आहे.

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