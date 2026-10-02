Lack of Facilities: सुविधांअभावी रांजणी मेंढी-शेळी प्रक्षेत्राची गैरसोय; माडग्याळी मेंढ्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष निधी देण्याची आवश्यकता; ५१ पदे रिक्त

रांजणी, : येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रात विविध मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. प्रक्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी वारंवार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांसह पशुपालकांची गैरसोय होत आहे..प्रक्षेत्रातील मुख्य गटापासून डांबरी रस्ता, विहिरींना आरसीसी कडे, चारा व साहित्य साठविण्यासाठी गोडावून, मेंढी-शेळी पालन प्रशिक्षणासाठी सभागृह, कर्मचारी निवासस्थान व कार्यालयाची दुरुस्ती, विणकाम केंद्राची दुरुस्ती, पाण्याच्या टाकीचे आरसीसी बांधकाम, तसेच पशुधनाच्या गोठ्यांसह परिसरात सौरऊर्जा व्यवस्था अशा विविध कामांची आवश्यकता आहे. माडग्याळ मेंढीला राष्ट्रीय स्तरावर मानांकन मिळाले आहे. .या प्रक्षेत्रात माडग्याळ मेंढीचे संवर्धन केले जात असल्याने त्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. प्रक्षेत्राचे क्षेत्रफळ १, ७८८ एकर आहे. त्यापैकी ३७० एकर बागायत, २५ एकर बारमाही, ८१ एकर हंगामी, २६२ एकर जिरायती, तर इमारती, रस्ते व तलावांसाठी १६६ एकर क्षेत्र आहे. वृक्षलागवडीसाठी ४७ एकर क्षेत्र असून उर्वरित क्षेत्र सुधारित सरावासाठी वापरले जाते. प्रक्षेत्रात आठ बारमाही विहिरी असून, .त्यापैकी तीन विहिरी वापरात नाहीत. तीन पाण्याच्या टाक्या असून नऊ पाझर तलाव आहेत. मात्र, पाझर तलावांमध्ये पाणी नसल्याने पशुधनाच्या पाण्याची अडचण निर्माण होत आहे. प्रक्षेत्रात सध्या ४४५ माडग्याळ मेंढ्या, ८८२ उस्मानाबादी शेळ्या आणि १० खिलार गायी-बैल असे एकूण १, ३३७ पशुधन आहे. कर्मचारी वर्गात प्रशिक्षण व्यवस्थापकासह तीन वर्ग-३, तीन वर्ग-४ व बाह्य यंत्रणेतील ३८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आणखी ५१ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे..अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. माडग्याळ मेंढीच्या संवर्धनासह प्रक्षेत्रातील सुविधा वाढविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी. - डॉ. सचिन धडस, व्यवस्थापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.