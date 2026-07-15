Ashadi Wari: माढा तालुक्यात विविध संतांच्या पालख्यांचे आगमन; वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी; माढा तालुक्यात भक्तीमय, विठ्ठलमय वातावरण

किरण चव्हाणमाढा: आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर माढा तालुका यंदाही विविध संतांच्या पालखी सोहळ्यांनी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघणार आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून विशेषतः मराठवाडा, विदर्भातून येणाऱ्या मानाच्या पालख्यांचे तालुक्यात आगमन होत असून, विविध गावांमध्ये मुक्काम, रिंगण आणि स्वागत सोहळ्यांची जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. प्रशासनासह ग्रामस्थ आणि वारकरी मंडळी या सोहळ्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली आहेत..अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार येथून निघणाऱ्या गुलाब महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचा १८ जुलै रोजी अरण येथे मुक्काम होणार आहे. त्यानंतर १९ जुलैपासून पालख्यांच्या आगमनाला अधिक वेग येणार आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी संस्थान, कौंडण्यापूर (ता. तिवसा, जि. अमरावती) येथील रुक्मिणी मातेची पालखी रिधोरेमार्गे माढा तालुक्यात प्रवेश करून त्याच दिवशी माढा येथे मुक्कामी राहणार आहे. त्याच दिवशी गंगाखेड येथील संत जनाबाईंची पालखी रिधोरे येथे दाखल होऊन कुर्डुवाडी मार्गे २० जुलै रोजी लऊळ येथे मुक्काम करणार आहे..Jayant Patil : राज्याचा अर्थमंत्री कोण होणार ? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा केला खुलासा.श्री संत एकनाथ महाराजांचा पालखी सोहळा १९ जुलै रोजी मुंगशी येथे प्रवेश करून बिटरगाव येथे मुक्काम करेल. २० जुलै रोजी कव्हे, महादेववाडी मार्गे कुर्डू येथे मुक्काम असून, याच दिवशी कव्हे येथे पालखीचे पारंपरिक रिंगण होणार आहे. २१ जुलै रोजी लऊळ, पडसाळी मार्गे अरण येथे मुक्काम होणार असून, माढा तालुक्यात या पालखीचे एकूण तीन मुक्काम आहेत..मुक्ताईनगर येथील श्री संत मुक्ताबाईंची पालखी २० जुलै रोजी रिधोरेमार्गे तालुक्यात प्रवेश करून माढा येथे मुक्कामी राहणार आहे. मुंडगाव (ता. अकोट, जि. अकोला) येथील श्री गजानन महाराज पादुका पालखी १६ जुलै रोजी पापनस मार्गे तालुक्यात दाखल होऊन माढा येथे मुक्काम करणार असून, १७ जुलै रोजी पुढील प्रवासाला निघणार आहे..दरम्यान, त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्तिनाथ महाराजांची पालखी २१ जुलै रोजी वेणेगाव येथे मुक्कामी राहून २२ जुलै रोजी परिते, करकंबमार्गे पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. संत निळोबाराय महाराजांची पालखी १९ जुलै रोजी टेंभुर्णी येथे तर २० जुलै रोजी परिते येथे मुक्कामी असेल. तसेच कंधार येथील संत साधू महाराज कंधारकर यांची पालखी २१ जुलै रोजी अरण येथे, तर श्रीक्षेत्र गहिनीनाथ गड येथून निघणारी संत वामनभाऊ पालखी २२ जुलै रोजी अरण येथे मुक्कामी राहणार आहे..Pune: फुरसुंगीतील खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; तातडीने उपाययोजना करण्याची नागरिकांची मागणी.श्नी संत नामदेव महाराजांचा पालखी सोहळा माढा तालुक्यात रिधोरे येथे २० जुलैला प्रवेश करतो व चिंचगाव (टेकडी ) येथे मुक्काम करून २१ जुलैला आष्टीकडे प्रस्थान करतो. आषाढी वारीच्या या पार्श्वभूमीवर माढा तालुक्यात भक्ती, सेवा आणि वारकरी परंपरेचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळणार असून, भाविकांच्या स्वागतासाठी सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सेक्शन सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.