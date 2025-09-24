Madha Flood : प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला; वाकाव येथे पुराच्या विळख्यातून नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला सुरक्षित दवाखान्यात पोहोचवले

माढा : माढा तालुक्यातील वाकाव गावातील सिना नदीला आलेल्या पुराने संपूर्ण वाकाव गावाला वेढा घातला. गावातील प्रत्येक घर, प्रत्येक रस्ता पाण्याखाली गेला होता. अशा बिकट परिस्थितीत एका गरोदर महिलेचे प्राण वाचवणे हे खरे तर गावकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान होते. नातलग आणि शेजारच्या ग्रामस्थांच्या जिद्दीमुळे अश्विनी खैरे नावाच्या नऊ महिन्याच्या गरोदर महिला मंगळवारी (ता. २३)सुखरूपपणे दवाखान्यात पोहोचली आहे..गरोदरपणातील संघर्षनऊ महिन्यांची गरोदर अश्विनी संजय खैरे यांना त्या सकाळी अचानक वेदना सुरू झाल्या. आजूबाजूला सगळीकडे पाणी साचलेले, चिखल, रेल्वेचे रुळ आणि वाहणाऱ्या नदीचा धोका – अशा परिस्थितीत दवाखान्यापर्यंत पोहोचणे अशक्यप्राय वाटत होते. पण कुटुंबाने धाडस केले.कुटुंब व शेजाऱ्यांचा धाडसी प्रयत्न पती संजय खैरे, दीर विजय खैरे, सासरे भारत खैरे, सासू सुलभा खैरे यांनी ठरवले की कितीही संकट असो, अश्विनींना सुरक्षित ठिकाणी पोचवायचेच. त्यांच्या मदतीला वस्तीवरील सहकारी मोहन सावंत आणि दीपक कोकाटे धावून आले.दोन किलोमीटरचा प्रवास त्यांनी पाय चिखलात, पाणी कधी कंबरेपर्यंत तर कधी गुडघ्यापर्यंत ओलांडत केला. रेल्वेच्या रुळाला धरून, कधी हातात उचलून, तर कधी दोघांनी हाताला धरून अशा पद्धतीने त्यांनी अश्विनींना हळूहळू वाकाव स्टेशनवर आणले..Madha Flood : पुराच्या पाण्यात १४ तास झाडावर अडकलेल्या वृद्धाची मध्यरात्री सुखरूप सुटका.गावातून स्टेशनपर्यंत आणि पुढचा प्रवासस्टेशनवर पोहोचल्यावर थोडीशी दिलासा मिळाला. तिथून त्यांनी पॅसेंजर गाडी पकडली. गाडीने प्रवास करत अखेर कुर्डूवाडी स्टेशनवर उतरले. पण प्रवास अजून संपलेला नव्हता. बार्शी कुर्डूवाडी रस्त्यावरील रिधोऱ्या येथील सीना नदीच्या पुलावर पाणी येण्याची शक्यता असल्याने या दांपत्याने कुर्डूवाडी ते रीद्वारे हा प्रवास मोटरसायकलवर केला नऊ महिन्याच्या गरोदर पत्नीला घेऊन धाडसाने प्रतिकूल वातावरणात रिधोरे गाठले. योगायोगाने पुलाला पाणी लागले होते मात्र रस्ता बंद नव्हता रिजोरी ते बार्शी आपणा एसटीने प्रवास केला. दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. .मंगळवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू झालेला संघर्ष दुपारपर्यंत सुरूच होता. पण शेवटी अश्विनी सुखरूप रुग्णालयात पोहोचल्या. एकीकडे निसर्गाचा रौद्ररूप पसरलेला, तर दुसरीकडे कुटुंबियांचा, शेजाऱ्यांचा जीवघेणा प्रयत्न. या धडपडीमुळे एका गरोदर महिलेचा जीव वाचला.ही घटना फक्त पुरातील संघर्षाची कहाणी नाही; ती आहे कुटुंबाच्या निश्चयाची, शेजाऱ्यांच्या मदतीची आणि मानवतेच्या जिवंत राहण्याची प्रेरणादायी कथा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.