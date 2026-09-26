Madha Ganeshotsav : माढ्याची अनोखी गणेशोत्सव परंपरा! आगमनही अन् विसर्जनही मिरवणुकीविना, अनेक वर्षांची परंपरा

माढा - डीजेचा दणदणाट नाही आणि गर्दीची मिरवणूकही नाही... तरीही गणरायाच्या भक्तीत कुठलीही कमतरता नाही! माढा शहरातील तब्बल २० सार्वजनिक गणेश मंडळांनी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी कोणतीही मिरवणूक न काढता साधेपणाने गणरायाला निरोप देत अनेक वर्षांची अनोखी परंपरा यंदाही कायम ठेवली. विशेष म्हणजे गणेश आगमनाच्या दिवशीही शहरात सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मिरवणूक काढली जात नाही..माढा शहरातील गणेशोत्सवाची ही परंपरा धार्मिक उत्सवाबरोबरच सामाजिक बांधिलकी जपणारी ठरली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात विविध मंडळांकडून महिलांसाठी ‘खेळ पैठणीचा’, विविध क्रीडा स्पर्धा, महिलांसाठी मनोरंजनात्मक स्पर्धा, लहान मुलांसाठी विविध स्पर्धा, स्थानिकांच्या कला - गुणांना वाव देणाऱ्या कार्यक्रमांंबरोबरच राज्यभरात गाजलेले अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमही आयोजित केले जातात..त्याचबरोबर रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, वृक्षारोपण आणि विविध सामाजिक व पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविले जातात. माढयातील बहुतेक सर्वच गणेश मंडळाकडून महाप्रसादाचे वाटप केले जाते. यावेळी गणेश भक्त हे मंडळाच्या ठिकाणी येऊन भोजनाचा आस्वाद घेतात. माढयातील अनेक भक्तांनी नगरपंचायतीने केलेल्या कृत्रिम हौदामध्ये गणेश विसर्जन केले. तर काही भाविकांनी सीना नदीच्या पाण्यामध्ये गणेश विसर्जन केले..माढयातील गणेश मंडळांनी गणेशोत्सव म्हणजे केवळ सजावट, रोषणाई आणि मिरवणूक नव्हे, तर समाजासाठी काहीतरी विधायक करण्याची संधी, अशी भूमिका माढ्यातील गणेश मंडळांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिली आहे. उत्सवातील अनावश्यक खर्च, ध्वनिप्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी टाळून भक्तिभावाने आणि शांततेत गणरायाला निरोप देण्याची पद्धत शहराने स्वीकारली आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून आगमन आणि विसर्जनाच्या दिवशी मिरवणूक न काढण्याची परंपरा सर्वच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी एकजुटीने जपली आहे. त्यामुळे माढ्याचा गणेशोत्सव हा उत्साहासोबतच सामाजिक जाणीव, पर्यावरण संवर्धन आणि साधेपणाचा संदेश देणारा ठरत आहे. मिरवणुकीचा दणदणाट टाळून सामाजिक उपक्रमांचा जागर करत माढ्याच्या गणेशोत्सवाने यंदाही वेगळी ओळख जपली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.