Madha Vitthal Temple Darshan: माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठलाचे घेतले हजारो भाविकांनी दर्शन; पहाटे महापूजा; पदस्पर्श दर्शनासाठी तीन तासांचा वेळ

किरण चव्हाणमाढा: माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठलमूर्तीचे हजारो भाविकांनी आषाढी एकादशीनिमित्त शनिवारी (ता. २५) दर्शन घेतले. श्नी विठ्ठलाची पहाटे विधीवत पूजा करण्यात आली. श्नी विठ्ठलाच्या पदस्पर्श दर्शनासाठी तीन तासांचा वेळ लागत होता. .माढयातील कसबा पेठेतील माढयाचे राजे रावरंभा निंबाळकर यांचे वंशज महादजी निंबाळकर यांनी बांधलेल्या ऐतिहासिक श्नी विठ्ठल मंदिरातील श्री विठ्ठलाची महापूजा पहाटे चार वाजता माढयाच्या नगराध्यक्षा मीनल साठे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाळे, नगरसेविका अर्चना कानडे, भाग्यश्री कानडे, कुर्मदास कारखान्याचे संचालक दादासाहेब साठे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य गुरुराज कानडे, वेदांत साठे व उपस्थित भाविक भक्तांच्या हस्ते संपन्न झाली. आमदार अभिजीत पाटील यांनी सकाळी माढयातील श्नी विठ्ठलाचे दर्शन घेतले..Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार? .महापूजेचे पौराहित्य बापू कुंभेजकर व सहकाऱ्यांनी केले. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या या विठ्ठल मंदिरामध्ये पहाटे महापूजेसाठी शेकडो भाविकांनी गर्दी केली होती. मराठवाडा, विदर्भ, कर्नाटकसह महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून अनेक भाविक आणि भक्तांनी दिवसभर माढ्यातील या ऐतिहासिक विठ्ठल मूर्तीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली..पंढरपुरातील विठ्ठलाच्या दर्शनानंतर परतीच्या प्रवासात अनेक वारकऱ्यांनी माढयातील विठ्ठलाच्या मूर्तीचे दर्शन घेतले. मंदिरातील भाविकांच्या दर्शनाचे नियोजन श्नी विठ्ठल भजनी मंडळ व कसबा पेठेतील जगदंबा गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी केले. महापूजेनंतर सकाळी नऊ वाजात श्नी. विठ्ठलाच्या पालखीने नगरप्रदक्षिणा केली. या पालखी सोहळ्यातमाजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंदराव कानडे, अजित गवळी, दिनकर चव्हाण यांच्यासह अनेक भाविक सहभागी झाले..Project Kusha : शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच उद्ध्वस्त होणार? 'मिशन सुदर्शन चक्र'ची जोरदार तयारी, 3 कुशा इंटरसेप्टरची करणार मोठी चाचणी.श्नी. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना माढा नगरपंचायत, बीबीएस ग्रुप, शिवशाही प्रतिष्ठान, क्रीडातपस्वी श्नीरंग पालकर सर सन्मती पतसंस्था, जगदंबा गणेश मंडळ कसबा पेठ, नांदकनाथ परिवाराकडून दूध, केळी, फराळ वाटप केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.