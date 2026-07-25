सोलापूर

Madha Vitthal Temple Darshan: माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठलाचे घेतले हजारो भाविकांनी दर्शन; पहाटे महापूजा; पदस्पर्श दर्शनासाठी तीन तासांचा वेळ

Thousands Visit Historic Vitthal Temple in Madha: पहाटे महापूजेनंतर दिवसभर पदस्पर्श दर्शनासाठी सुमारे तीन तास प्रतीक्षा करावी लागली, तर पालखी सोहळा आणि भक्तांसाठी फराळ वाटपाचा कार्यक्रमही उत्साहात पार पडला.
Madha Vitthal Temple Darshan

Madha Vitthal Temple Darshan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किरण चव्हाण

माढा: माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठलमूर्तीचे हजारो भाविकांनी आषाढी एकादशीनिमित्त शनिवारी (ता. २५) दर्शन घेतले. श्नी विठ्ठलाची पहाटे विधीवत पूजा करण्यात आली. श्नी विठ्ठलाच्या पदस्पर्श दर्शनासाठी तीन तासांचा वेळ लागत होता.

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