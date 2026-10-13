Madha News : श्री माढेश्वरी जगदंबा देवीच्या दर्शनासाठी नवरात्रोत्सवात मोठी गर्दी

माढा - माढा शहराचे ग्रामदैवत आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री माढेश्वरी जगदंबा देवीच्या नवरात्रोत्सवात श्री माढेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी होत आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री आई तुळजाभवानी मातेच्या धर्तीवर माढयातील श्नी माढेश्वरीदेवीचा नवरात्रोत्सव व यात्रा उत्सव असतो. नवरात्रोत्सवाच्या काळात मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येत आहेत..यंदाच्या नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराच्या सुशोभीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. राज्य शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्यावतीने मंदिराचे पुरातन स्वरूप जतन करून त्याचे सौंदर्य वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मंदिराच्या समोरील बाजूस भव्य लाकडी सभामंडप उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुरातन वास्तूचे मूळ स्वरूप जपतानाच मंदिराच्या वैभवात भर घालण्याचा प्रयत्न या कामातून होत आहे..दरम्यान, मंदिर परिसरात नगरपंचायतीच्यावतीने नमो उद्यान उभारण्याचे कामही गतीने सुरू आहे. या उद्यानासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उद्यानाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मंदिर परिसराच्या सौंदर्यात भर पडण्याबरोबरच भाविकांसाठी अधिक आकर्षक आणि प्रसन्न वातावरण निर्माण होणार आहे..यंदाच्या नवरात्रोत्सवाला रविवारी (ता.११) प्रारंभ झाला आहे. येथील नवरात्रोत्सवातील सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे खडे नवरात्र व्रत अनेक भाविक करतात. अनेक भाविक नऊ दिवस मंदिरातच मुक्काम करून उपवास करतात आणि संपूर्ण नवरात्रात उभे राहून व्रताचे पालन करतात. या अनोख्या धार्मिक परंपरेमुळे माढेश्वरी देवीचा नवरात्रोत्सव विशेष ओळखला जातो..नवरात्र सुरू होताच मंदिर परिसर विद्युत रोषणाईने उजळून निघतो. देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची वर्दळ वाढते, तर भक्तिमय वातावरणामुळे संपूर्ण परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त होते. नऊ दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात भाविकांकडून देवीच्या दर्शनासह विविध धार्मिक परंपरांचे पालन केले जाते..नवरात्रोत्सवाची सांगता विजयादशमीच्या दिवशी देवीच्या पालखीच्या सीमोल्लंघनाने होते. या दिवशी पारंपरिक पद्धतीने देवीची पालखी मंदिरातून बाहेर पडते. पालखी मिरवणूक मार्गे माढा-शेटफळ रस्त्यावर नेण्यात येते आणि त्यानंतर पुन्हा मंदिरात आणली जाते. या सोहळ्यात हजारो भाविक पोत घेऊन सहभागी होतात. देवीच्या जयघोषात आणि भक्तिमय वातावरणात पार पडणारा हा सोहळा माढा शहराच्या धार्मिक परंपरेतील महत्त्वाचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.