माढ्यात आढळला दीडशे वर्षे 'लुप्त' मानल्या गेलेल्या प्रजातीतील जीव; ३६० अंशात पाहणारा 'इंद्रधनुष्य कोळी' शोधला!

माढा : माढा येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालय व परिसरात लुप्तप्राय म्हणून गणल्या गेलेल्या अनोख्या प्रजातीचा रहिवास आढळून आला असून त्यास जीवशास्त्रीय संशोधनामध्ये जागतिक महत्त्व आहे.या प्रजातीला जगातील शास्त्रज्ञांनी सुमारे दीडशे वर्षांपासून लुप्त झालेल्या प्रजातींमध्ये गणले होते त्यामुळे या प्रजातीचे अस्तित्वच काळाच्या पडद्याआड गेलेले. हा सजीव आकाराने ४ ते ५ मिलीमीटर इतका सूक्ष्म असलेला ‘क्रिसिला व्होल्युप’ ज्यास मराठीत 'इंद्रधनुष्य कोळी' म्हणता येईल. हा अनोखा बहुरंगी 'कोळी' आहे. जो माढा महाविद्यालयाच्या परिसरात दृष्टीस आला आहे. प्रा.मयूर दत्तात्रय चव्हाण यांनी या अत्यंत दुर्मीळ प्रजातीची नोंद केली आहे..शास्त्रज्ञांमध्ये या प्रजातीचे संशोधन एक गूढ म्हणूनच समजले गेले आहे.जर्मनीचे विख्यात जीवशास्त्रज्ञ फर्डिनांड कार्श यांनी इ. स. १८७९ साली या प्रजातीची पहिली नोंद गुजरातमध्ये केलेली.त्यानंतर तब्बल दीडशे वर्षे या प्रजातीचे अस्तित्व आढळले नसल्याने त्यास लुप्त झालेल्या प्रजातीत गणले गेले. २०१८ मध्ये केरळच्या वायनाडमध्ये काही संशोधकांना ही प्रजाती पुन्हा आढळून आली व जगभरातील शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधले गेले. या कोळ्याच्या चेहऱ्या समोरील बाजूस दोन व डोक्याच्या वर सहा असे एकूण ८ डोळे असतात त्यामुळे तो एकाच वेळी चारही दिशांनी ३६०° अंशात पाहू शकतो.त्याला आठ पाय असतात.शरीर ४ ते ५ मिलीमीटर इतके सूक्ष्म असून त्यावर जांभळ्या, तांबड्या, तपकिरी, नारंगी, निळा, काळा, सोनेरी, आकाशी, फिकट पिवळा अशा बहुरंगी छटा असतात. या प्रजातीस 'इलेगंट जंपिंग स्पायडर' असेही म्हणतात.तो झाडांवरील किटकांची शिकार करतो त्यामुळे कीटकांवर नियंत्रण राहते..ही दुर्मिळ प्रजाती केवळ भारत, श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान, बांग्लादेश या देशांतच प्रामुख्याने आढळते. महाराष्ट्रातील केवळ ठाणे, सांगली, नागपूर मध्ये त्याची मर्यादित नोंद झाली आहे. आता माढ्यातही ही प्रजाती आढळून आल्याने माढा महाविद्यालयाचा परिसर या प्रजातीस पोषक असल्याचे अधोरेखित होत आहे. जगभरातील जीवशास्त्रज्ञ या प्रजातीवर अनेक वर्षांपासून संशोधन करत आहेत.- प्रा. मयूर चव्हाण (माढा).माढ्यातील या कोळ्याच्या अधिवासाची निरीक्षणे प्रा. मयूर चव्हाण यांनी जगभरातील संशोधकांच्या दृष्टीस आणून दिली आहेत. भारतीय वनविभाग,भारतीय जैवविविधता पोर्टल व या प्रजातीचा आढळ दर्शविणाऱ्या जागतिक स्तरावरील ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी इन्फॉर्मेशन फॅसीलिटीच्या नकाशामध्ये माढा महाविद्यालय व परिसराचा समावेश केला जात असून जगभरातील शास्त्रज्ञांना माढ्यातील या प्रजातीची नोंद संशोधनासाठी उपयुक्त ठरेल. महाविद्यालयाच्या परिसरात अशा दुर्मिळ प्रजाती नांदत असून येथील पर्यावरण अशा प्रजातींसाठी पोषक ठरत आहे व जैवविविधतेचे संवर्धन होत आहे.डॉ. घन:शाम हराळे (प्राचार्य कला व वाणिज्य महाविद्यालय, माढा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.