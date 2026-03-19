सोलापूर
Solapur News : माढा तालुक्यात गारपीट; द्राक्षे-आंबा पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकरी हवालदिल
माढा तालुक्यात झालेल्या गारपिटीमुळे द्राक्षे व आंबा बागांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला.
माढा, ता. : माढा तालुक्यात गुरुवारी (ता . १९) सायंकाळी झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विठ्ठलवाडी, उपळाई खुर्द, मोडनिंब यासह अनेक गावांमध्ये वादळी वाऱ्यासह विजांचा कडकडाट आणि ढगांच्या गडगडाटात गारपिट झाली. या गारपिटीमुळे द्राक्षे, आंबा यांसारख्या बागवर्गीय पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे.