SSC Exam Result : माढा तालुक्याचा दहावीचा निकाल ९२.३४ टक्के; १८ शाळांचा निकाल शंभर टक्के, प्रज्ञा चवरे ९८.४० गुण मिळवत माढा केंद्रात प्रथम

माढा - माढा तालुक्याचा दहावीचा निकाल ९२.३४ टक्के लागला आहे. तालुक्यातील २७ शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. माढयातील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेतील प्रज्ञा सुहास चवरे हिने ९८.४० टक्के गुण मिळवत माढा केंद्रात पहिली आली आहे..माढा तालुक्याती ९१ शाळांमधून दहावीच्या परीक्षेस ५३१९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५२६६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून ४८६३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. १४६७ विद्यार्थी विशेष प्राविण्यासह, १७६४ विद्यार्थी प्रथम श्नेणीत, १२३५ विद्यार्थी द्वितीय श्नेणीत तर ३९७ विद्यार्थी पास श्नेणीत उत्तीर्ण झाले. माढा तालुक्यातील मुलांचे उत्तीर्ण शेकडा प्रमाणे ८९.४४ असून मुलींचे ९६.११ आहे. ६.६७ टक्के मुलींची उत्तीर्णच प्रमाण मुलांपेक्षा अधिक आहे..शाळानिहाय निकालाची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे -उमा विद्यालय मोडनिंब (८३.९६), सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद हायस्कूल माढा (९५.६७), नूतन विद्यालय कुर्डूवाडी (९२.४७), जनता विद्यालय टेंभुर्णी (५०.००), आंतरभारती विद्यालय कुर्डूवाडी (८७.६८), विठ्ठलराव शिंदे ज्युनियर कॉलेज व हायस्कूल निमगाव (टें. ९२.००), भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशाला कुर्डूवाडी (७६.००), गणेश विद्यालय, पिंपळनेर (९६.०७), श्री. नंदिकेश्वर विद्यालय उपळाई बुद्रूक (९८.४१), श्री. कुर्मदास विद्यामंदिर लऊळ (८७.१४), संजीवनी विद्यालय, मानेगाव (९७.२२), न्यू इंग्लिश स्कूल, रिधोरे (९४.३३), न्यू इंग्लिश स्कूल, घोटी (९५.८३), संत सावता माळी विद्यालय अरण (९८.४८), वसंतराव नाईक विद्यालय, म्हैसगाव (७५.००), श्री. खेलोबा विद्यालय, अंजनगाव खेलोबा (९०.६२), भैरवनाथ विद्यालय, आलेगाव बुद्रुक (९०.००), सावित्रीबाई फुले कन्या प्रशाला, माढा (९५.२३), जय जगदंबा विद्यालय, ढवळस (८२.५३), श्री. विमलेश्वर विद्यालय बेंबळे, (८०.२८), कन्या प्रशाला टेंभुर्णी (६४.७०), श्री. विनायक विद्यालय, वरवडे (८५.२९), विष्णुपंत पाटील प्रशाला, उपळाई खुर्द (८८.८८), न्यू इंग्लिश स्कूल, पिंपळखुंटे (८९.७९), आर एस संस्था महात्मा फुले विद्यालय, वरवडे (९६.२५), एस एस पी मंडळ श्री जगदंबा प्रशाला, धानोरे (९६.४२), रयत शिक्षण संस्थचे न्यू इंग्लिश स्कूल, टेंभूर्णी (९४.०१), भैरवनाथ हायस्कूल, केवड (९१.३०), श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय, भिमानगर (६३.६३), श्री. ब्रह्मनाथ विद्यामंदिर, अंजनगाव उमाटे (९४.४४), महाराणी लक्ष्मीबाई माध्यमिक कन्या प्रशाला, उपळाई बुद्रुक (७५.००), श्री. एस. बसवेश्वर शिवयोगी कन्या प्रशाला, मोडनिंब (९८.५९), स्व. सुगंधाताई पाटील विद्यामंदिर, चिंचोली (९८.१८), शरद विद्यालय, बारलोणी (९०.५६), श्री. संत माणकोजी महाराज प्रशाला, वाकाव (९४.७३), न्यू इंग्लिश स्कूल, तुळशी (९४.६४), पूज्य सुगंधाताई पाटील विद्यालय, भुताष्टे (९२.३०), विनायकराव पाटील विद्यालय, परिते (८०.००), मा. अजितदादा पवार हायस्कूल, शिराळ ( टें - ७५.००), एम एस हायस्कूल, दहिवली (९६.१५), श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय, वडशिंगे (९७.०५), विठ्ठलरावजी शिंदे माध्यमिक विद्यालय, पडसाळी (९१.६६), न्यू इंग्लिश स्कूल, वेणेगाव (८६.२०), न्यू इंग्लिश स्कुल, वडशिंगे (९६.४२), संभाजीराव चव्हाण माध्यमिक विद्यामंदिर, विठ्ठलवाडी (९३.७५), प्रबोधनकार ठाकरे विद्यालय, कव्हे (९२.५०), विठ्ठलरावजी शिंदे विद्यालय, आढेगाव (८६.४८), विठ्ठलरावजी शिंदे प्रशाला अंबाड, शिराळ (९५.३४), न्यू इंग्लिश स्कूल, उपळाई खुर्द (९३.८७), न्यू इंग्लिश स्कूल, टाकळी (टे. ९६.११), श्रीकृष्ण विद्यालय, वेताळवाडी, (५५.५५), सहकारमहर्षी गणपतराव साठे विद्यालय, माढा (८०.००), श्री संत गाडगेबाबा माध्यमिक विद्यालय कापसेवाडी - हटकरवाडी (७०.००), ( कै.) विठ्ठलरावजी शिंदे प्रशाला, कन्हेरगाव (९०.३२), माध्यमिक आश्रमशाळा, माढा (७१.४२), माध्यमिक आश्रमशाळा, केवड (९५.२३), कर्मवीर लोकरे गुरुजी माध्यमिक विद्यालय, उजनी (९२.८५), संघमित्र माध्यमिक विद्यालय, कुर्डूवाडी (९०.४७), जय तुळजाभवानी माध्यमिक आश्रमशाळा, टेंभुर्णी (५६.७१), माध्यमिक आश्रमशाळा, जामगाव (७९.६६), भाई-भाई विद्यालय, चांदज (६६.६६), श्री. नागनाथ विद्यालय, कुर्डू (९२.५०), संजयमामा शिंदे माध्यमिक, विद्यालय भोगेवाडी (९७.२२), संजयमामा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, लहू (६१.५३), संजयमामा शिंदे माध्यमिक विद्यालय, कुर्डूवाडी (८८.८८), पालवण माध्यमिक विद्यालय, पालवण (८०.००), श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय, वडाचीवाडी (उ.बु. - ९०.००), महात्मा फुले विद्यालय, टेंभुर्णी (९९.२३), नूतन इंग्लिश मिडियम स्कूल, कुर्डूवाडी (९६.६६), संजिवनी विद्यालय, मोडनिंब (९४.४४), ट्विंकल स्टार स्कूल, टेंभुर्णी (७१.४२), लक्ष्मी आनंद विद्यामंदिर (९७.०५)..माढा तालुक्यातील शंभर टक्के निकाल लागलेल्या शाळा पुढीलप्रमाणे -नवभारत विद्यालय, दारफळ, श्नीमन लक्ष्मणराव पवार विद्यालय, रोपळे कव्हे, न्यू इंग्लिश स्कूल, उंदरगाव, यशवंतराव मोहिते विद्यालय, खैराव, विनायकराव पाटील विद्यालय विद्यानगर, भोसरे - कुर्डूवाडी, बबनरावजी शिंदे माध्यमिक विद्यालय, अकोले खुर्द, स्वातंत्र्यसेनानी विठ्ठलराव पाटील प्रशाला, जामगाव, बबनरावजी शिंदे माध्यमिक विद्यालय, बैरागवाडी, मातोश्री माध्यमिक विद्यालय, म्हैसगाव, प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश मीडियम स्कूल, हरीनगर बेंबळे, शांती विनायक माध्यमिक विद्यालय, उपळाई बुद्रुक, जिव्हाळा संस्कार विद्यामंदिर, कुर्डूवाडी, आदर्श पब्लिक स्कूल, कुर्डूवाडी, एस. आर. मोरे स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, अकोले खुर्द, श्री संत गजानन महाराज गुरुकुल, रोपळे, डॉ. नेताजी करळे, विद्यालय, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज, आढेगाव, माईलस्टोन पब्लिक स्कूल, चिंचगाव..माढ्यातील जिल्हा परिषदेच्या सहकार महर्षी गणपतराव साठे प्रशालेचा डंका; प्रज्ञा चवरे हिने गणितात मिळवले १०० पैकी १०० गुण -येथील सहकारमहर्षी गणपतराव साठे जिल्हा परिषद प्रशालेचा दहावीचा निकाल ९५.६७ टक्के लागला असून प्रशालेतील ११ विद्यार्थ्यांनी ९० टक्केपेक्षा अधिक तर २९ विद्यार्थ्यांनी ८५ टक्केहून अधिक ४५ विद्यार्थ्यांनी ८० टक्केहून अधिक गुण मिळवले आहेत. ६१ विद्यार्थी विशेष श्नेणीत तर ५१ विद्यार्थी प्रथम श्नेणीत उत्तीर्ण झाले आहेत. प्रशालेतील १६२ विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसले होते त्यापैकी १५५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. प्रशालेतील प्रज्ञा सुहास चवरे (९८.४० टक्के प्रथम), श्रेया सोमनाथभांगे(९६.०० द्वितीय), श्रेया उमेश कवडे ( ९४.६० तृतीय) आली आहे. प्रशाललेत प्रथम तीन येणाऱ्या मुलीच आहेत. प्रज्ञा चवरे हिने गणित विषयात १०० पैकी १०० गुण मिळवले आहेत. यशस्वी विद्यार्थ्यांना वर्गशिक्षक अजितसिंह रोंगे, श्रीमती सुरेखा सदावर्ते, दशरथ वसेकर व विषय शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. विद्यार्थ्यांचे नगराध्यक्ष मीनल साठे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नितीन साठे, उपाध्यक्ष डॉ. रईस मुल्ला, नागेश खेडकर, मुख्याध्यापक नागेश खेडकर, शिक्षणतज्ञ धैर्यशील भांगे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले. 