Madha Vitthal Temple: माढयातील श्री विठ्ठल मूर्ती श्रीकृष्णाच्या रूपात सजवली ; शेकडो भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी ; माढयातील विठ्ठल मंदिरात आषाढीनिमित महापूजा

किरण चव्हाणमाढा: माढ्यातील ( जि. सोलापूर ) ऐतिहासिक विठ्ठल मूर्तीच्या दर्शनासाठी शेकडो भाविक गर्दी करत असून आषाढी वारीच्या आदल्या दिवशी श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीला श्रीकृष्णाच्या अर्थात गवळ्याच्या रूपात सजवण्यात आले असून या मनमोहक मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. आषाढीवारीनिमित्त शनिवारी (ता. २५) पहाटे चार वाजता आषाढी एकादशी निमित्त माढयातील कसबा पेठेतील श्नी. विठ्ठलाची महापूजा करण्यात येणार आहे. .विठ्ठलाचे रूप अतर्क्य विशाळ |हृदयकमळ मंत्रसिध्द ||दिगंबर मूर्ती गोजरी सांवळी |तोडे पायी वाळी मनगटी ||कटीवर हात, हाती पद्म शंख |पुष्कळी मोख अंगुलीत||सावता माळी म्हणे शब्दब्रम्ह संतांचे |नाम विठ्ठलाचे कलियुगी ||.या संत सावता माळी यांच्या अभंगातील वर्णनाशी साधर्म्य असणारी माढ्यातील कसबा पेठेतील श्री विठ्ठलाची मूर्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी अर्थात शुक्रवारी ( ता. २४) ही मूर्ती श्रीकृष्णाच्या व गवळ्याच्या रूपात सजवले असून ही मूर्ती अतिशय मनमोहक दिसत आहे या मूर्तीच्या दर्शनासाठी सध्या शेकडो भाविक मंदिरामध्ये गर्दी करीत आहेत..Sonam Wangchuk Video : सोनम वांगचुक यांनी उपोषण का सोडले, सरकारशी काय चर्चा झाली? व्हिडिओ शेअर करत सगळंच सांगितलं.माढयातील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्नी. विठ्ठल मंदिरावर शिखर बांधले असून शिखरासह मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. यंदाच्या आषाढी एकादशीसाठी भाविकांनी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. श्नी. विठ्ठलाची महापूजा रविवारी पहाटे नगराध्यक्षा मीनल साठे व दादासाहेब साठे, गुरूराज कानडे व भाग्यश्री कानडे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाळे यांच्यासह उपस्थित भाविक - भक्तांच्या हस्ते होणार असल्याचे मंदिराचे पुजारी बापू कुंभेजकर यांनी सांगितले..सकाळी नऊ वाजता माढयातील विविध मंदिरातील भजनी मंडळाच्या सहभागाने श्नी. विठ्ठलाच्या पालखीची नगरप्रदक्षिणा निघणार आहे. आषाढी एकादशी निमित्त माढयातील ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिराच्या गाभाऱ्यात फुलांची सजावट करण्याचे काम सुरू आहे. मंदिरावर विद्युत रोषणाईही केली आहे. अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या माढयातील ऐतिहासिक विठ्ठल मूर्तीच्या दर्शनासाठी शेकडो भाविक माढा परिसरासह राज्यभरातून येतात. पंढरपूरातील विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर अनेक भाविक परतीच्या प्रवासात माढयातील विठ्ठलाचे दर्शन घेतात..भारतीय संघ 'घरच्या' मैदानावर पाहुणा म्हणून खेळणार! बाहेरचा संघ यजमान म्हणून मिरवणार; नेमकं असं का होणार? जाणून घ्या वेळापत्रक.जगदंबा बहुउद्देशीय संस्था, नगरपंचायत, विविध सेवाभावी संस्था, राजकीय पक्ष व नेतेमंडळीकडून आषाढी एकादशीनिमित्त भाविकांसाठी फराळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठीही पूर्वतयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.