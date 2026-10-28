सोलापूर

Water Conservation: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत जलसंधारण ; शासनाचे निर्देश; प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे; नाले करणार खोल

Drought Relief Maharashtra: राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे, नाल्यांचे खोलीकरण, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.
Water conservation measures will be undertaken across 304 drought-affected talukas in Maharashtra.

Water conservation measures will be undertaken across 304 drought-affected talukas in Maharashtra.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासह अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, गावांतील जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे आणि नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

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