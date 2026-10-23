सोलापूर

Farmers Relief : शेतकऱ्यांना मिळणार चार नोव्हेंबरपूर्वी पैसे ;पाच हजार रुपये थेट खात्यात जमा होणार

Farmers Relief Fund: राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत ४ नोव्हेंबरपूर्वी थेट बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Agriculture Minister Dattatray Bharane announces ₹5,000 financial assistance for drought-affected farmers.

Maharashtra Agriculture Minister Dattatray Bharane announces ₹5,000 financial assistance for drought-affected farmers.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या ॲग्रीस्टॅक क्रमांकावरून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत थेट खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी वेळखाऊ व किचकट ‘ई-केवायसी’ करावी लागणार नाही. जेणेकरून, मदत मिळण्यासाठी विलंब होणार नाही. पंचनामे करतानाच प्रत्येकाचा ॲग्रीस्टॅक क्रमांक व बॅंक खात्याची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे चार नोव्हेंबरपूर्वी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, असा विश्वास कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला.

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