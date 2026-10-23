Farmers Relief : शेतकऱ्यांना मिळणार चार नोव्हेंबरपूर्वी पैसे ;पाच हजार रुपये थेट खात्यात जमा होणार

सोलापूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या ॲग्रीस्टॅक क्रमांकावरून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत थेट खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी वेळखाऊ व किचकट ‘ई-केवायसी’ करावी लागणार नाही. जेणेकरून, मदत मिळण्यासाठी विलंब होणार नाही. पंचनामे करतानाच प्रत्येकाचा ॲग्रीस्टॅक क्रमांक व बॅंक खात्याची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे चार नोव्हेंबरपूर्वी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, असा विश्वास कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला..दिवाळीपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये मिळतील. त्यानंतर केंद्राच्या आपत्ती निवारणातून निधी प्राप्त झाल्यावर (एनडीआरएफ) बाकीची नुकसान भरपाई वितरीत केली जाणार आहे. सध्या शासनाने प्रत्येक विभागाच्या निधीला २० टक्क्यांची कात्री लावली आहे. तो निधी दुष्काळाची मदत व दुष्काळ निवारणासाठी वापरली जाणार असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले..राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर ते जाहीर केले असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय पुढच्या आठवड्यात निघेल.- दत्तात्रेय भरणे, कृषीमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.