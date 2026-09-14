Maharashtra Rain Crisis : राज्यात एल निनोचा विळखा अन् खरीप पिके धोक्यात; कृत्रिम पावसाबाबत कृषीमंत्र्यांची मोठी माहिती

सोलापूर : राज्यात ‘एल निनो’मुळे समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभारले असून, खरीप पिकांनी माना टाकल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्यांनी आतापासूनच पीक कापणी प्रयोग सुरू केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रशासनातील सर्वच अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. कृत्रिम पावसाची चर्चा (Maharashtra monsoon) आहे, पण या प्रयोगासाठी अपेक्षित ढग नाहीत. याआधीचे प्रयोग फार यशस्वी झाले नसल्याने याचा विचार नसल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले..राज्यात यंदा १३७ लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली असून यात ३९ लाख हेक्टरवर कापूस, ५० लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. याशिवाय मका, मूग, उडीद या पिकांची देखील पेरणी ३० लाख हेक्टरवर झाली आहे. पावसाअभावी या पिकांची वाढ ठप्प झाली असून लाखो हेक्टरवरील पिके वाया गेली आहेत..राज्यातील २९ तालुक्यांमध्ये अजून ५० टक्केसुद्धा पाऊस पडला नाही. १४८ तालुक्यांमध्ये सुरवातीला पाऊस पडला, पण मागील २५ ते ३० दिवसांत पाऊस झालेला नाही. आता पाऊस पडला तरी वाया गेलेल्या व वाढ थांबलेल्या पिकांना फरक पडणार नाही. या पार्श्वभूमीवर सद्य:स्थितीत काही तालुके वगळता संपूर्ण राज्यातील खरीप दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे..MPSC Exam Pattern : एमपीएससी प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता अन् वेळापत्रक बदलणार? कृती दलाचे सदस्य डॉ. प्रवीण गेडाम अंतिम अहवालाबाबत नेमके काय म्हणाले?.भरणे म्हणाले, की राज्यात दुष्काळजन्य स्थिती असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. त्यांच्यासाठी कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करू शकतो, पण याआधीचे प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे कृत्रिम पावसासंदर्भात सध्यातरी विचार नाही, पण दोन-तीन दिवसांत पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे..राज्यात सगळीकडेच पाऊस कमी आहे. शेतकरी खूपच अडचणीत सापडला आहे. खरीप वाया गेल्यासारखी स्थिती आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मी स्वत: दररोज जिल्हानिहाय आढावा घेत आहोत. शेतकऱ्यांना निश्चितपणे सरकार मदत करेल, कोणीही खचून जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..Maharashtra Rain Alert : सोलापूरकरांची चिंता वाढली! सलग 50 दिवसांच्या खंडानंतर वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज, मुंबई वेधशाळेकडून नवा इशारा.कृषिमंत्री म्हणाले...दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत ऑक्टोबरमध्ये पीक कापणी प्रयोग होतात, पण यंदा आतापासून पीक कापणी प्रयोग करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळेल.कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरूच असून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत कोणत्याही बॅंकेने शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारू नये, असे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.