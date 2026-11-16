Namo Shetkari Yojana : राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांचे 6 हजार रुपये अडकले? 'नमो शेतकरी'च्या 3 हप्त्यांबाबत मोठी अपडेट समोर, 'कृषी'चा 'वित्त'कडे प्रस्ताव

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान’ योजनेचा ३० ऑक्टोबरला २४ वा हप्ता वितरित झाला. पण, राज्य सरकारकडे तीन हप्ते थकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने ‘नमो शेतकरी सन्मान’साठी पाच हजार ४२५ कोटींचा निधी उपलब्ध व्हावा, असे पत्र पाठविले (Namo Shetkari Sanman Nidhi payment status) आहे. यावर वित्त विभागाने अजूनही उत्तर दिले नसल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..राज्यातील सुमारे ९१ लाख शेतकऱ्यांना केंद्राच्या ‘सन्मान’ योजनेतून प्रत्येक चार महिन्याला दोन हजार रुपये मिळतात. केंद्राचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर पुढच्या १५ ते २० दिवसांत राज्याच्या योजनेतूनही पात्र शेतकऱ्यांना हप्ता वितरीत होतो. मात्र, एक वर्ष झाले तरीही राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही..कृषी विभागाने दोन हप्त्याचे ३७०० कोटी रुपये मिळावेत म्हणून यापूर्वीच शासनाकडे मागणी केली आहे. आता केंद्राच्या २४ व्या हप्त्यानंतर कृषी विभागाने राज्यातील ९१ लाख १२ हजार ७३५ शेतकऱ्यांसाठी एक हजार ८२२ कोटी ५४ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी शासनाला मागितला आहे. मात्र, लाभाच्या इतर योजना, कर्मचाऱ्यांचे, आमदार-माजी आमदारांचे वेतन, पेन्शन, कर्जावरील व्याज यातून पैसेच शिल्लक राहात नसल्याने सध्या निधी मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले..₹5000 farmer payment status : तुमच्या खात्यात 5,000 रुपये आले का? साताऱ्यात 3 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 'अग्रीम'चे पैसे जमा; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती.राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी निधी मिळावा म्हणून आम्ही कृषी विभागाने वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. दुसरीकडे केंद्राने नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविल्याने राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र शासनाला दुष्काळ मदतीचा फेरप्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.-दत्तात्रेय भरणे, कृषीमंत्री.North Maan Water Shortage : शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकताच एकनाथ शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये! फोनवरून साधला थेट संवाद, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले 'हे' मोठे आदेश.सन्मान निधीतूनच दिवाळीपूर्वी ‘अग्रीम’केंद्राकडून अजून मदत मिळालेली नाही. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने दिवाळीत एक कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम वितरीत केला. त्यासाठी ‘नमो शेतकरी सन्मान’चेच पैसे होते, अशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.सन्मान निधीची सद्य:स्थितीएकूण लाभार्थी शेतकरी - ९१,१२,७३५चालू हप्त्यासाठी अपेक्षित निधी - १,८२५.५४ कोटी‘कृषी’ने मागितलेला एकूण निधी- ५,४२५ कोटीएकूण थकलेले हप्ते - ३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.