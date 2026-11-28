सोलापूर : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील ४८ हजार शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रशिक्षण पार पडले. शिक्षकांना कालबद्ध पदोन्नतीप्रमाणे निवड व वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिली जाते. यात पद नाही, पण पगार वाढतो. नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार शासन निर्णयाप्रमाणे शिक्षकांचा तो अधिकार आहे. त्यामुळे वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक नसल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील विश्वसनिय सूत्रांनी दिली..सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील सर्व शिक्षकांना (ज्यांचे वय ५३ वर्षांपर्यंत असलेले सगळे) ऑगस्ट २०२८ पर्यंत पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे.पदोन्नतीसाठी देखील ‘टीईटी’ उत्तीर्ण आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद असल्याने मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती थांबल्या आहेत. दरम्यान, शिक्षकांची संख्या मोठी असल्याने सर्वांनाच पदोन्नती शक्य नाही..पण, १२, २५ वर्षे सेवा करूनही पदोन्नती न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये कुंचित भावना निर्माण होऊ शकते, यासाठी राज्य सरकारने १२ वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ आणि २४ वर्षानंतर निवड वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अशा शिक्षकांचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्यांना वेतनश्रेणी लागू केली जाते. यातून शिक्षकांचा किमान दोन ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत पगार वाढतो. वेतनश्रेणीसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक आहे का, यासंदर्भात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम आहे, पण शासन निर्णयाच्या अधिन राहून वेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांना वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी लागू होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना ऑगस्ट २०२८ पर्यंत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. पण, शासन निर्णयाप्रमाणे शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी दिली जाते. त्यासाठी ‘टीईटी’ लागत नाही, तरीपण यासंदर्भात संपूर्ण राज्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय होईल. - मच्छिंद्र कदम, शिक्षण उपसंचालक, पुणे .‘टीईटी’साठी मुदत १९ महिन्यांची; शिक्षकांना असणार एकूण ६ संधीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना वेळेत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने वर्षात दोनदा टीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, चालू वर्षातील पहिल्याच ‘टीईटी’चा पेपर फुटला आणि पुन्हा परीक्षाच झाली नाही. यंदा ‘टीईटी’साठी राज्यातील दोन लाख ३० हजार शिक्षकांनी अर्ज केले होते. आता पुढच्या १९ महिन्यांत शिक्षकांना नोकरी वाचविण्यासाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना राज्याच्या तीन आणि केंद्राच्या तीन परीक्षा देण्याची संधी असणार आहे..टीईटी, वेतनश्रेणीसंदर्भात थोडक्यात...वेतनश्रेणी’चे प्रशिक्षणार्थी : ४८,०००‘वेतनश्रेणी’तून पगारवाढ : २००० ते ४५०००शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’साठी मुदत : ऑगस्ट २०२८परीक्षेच्या मिळणाऱ्या संधी : ६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.