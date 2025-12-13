Solapur Weather Update: हुडहुडी वाढली! सोलापुरात दोन दिवसांत १२.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद

Solapur: सोलापूर शहर व परिसरात आता थंडीचा जोर वाढला आहे. सायंकाळी ६ पासूनच बोचरी थंडी जाणवत आहे. सकाळी १० पर्यंत थंडीचा हिवाळ्यातील कडाका वातावरणात कायम राहात आहे. यंदाच्या १२.४ अंश सेल्सिअस या नीचांकी तापमानाची नोंद मंगळवारी (ता. ९) झाली होती. त्यानंतर तीनच दिवसांत आज (शुक्रवारी) पुन्हा एकदा यंदाच्या हिवाळ्यातील नीचांकी १२.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे..गेल्या चार दिवसांपासून सोलापूर शहर व परिसरात थंडीची लाट सुरू आहे. मंगळवारी १२.४ अंश सेल्सिअसची नोंद झाल्यानंतर बुधवारी व गुरुवारी १३.२ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली..त्यानंतर आज परत एकदा १२.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. सोलापुरात थंडीचा जोर वाढू लागल्याने त्याचा परिणाम जनजीवनावर होताना दिसत आहे. थंडीच्या कडाक्यात घराबाहेर पडणे अनेकजण टाळू लागले आहेत, थंडीपासून बचाव करण्यासाठी स्वेटर, जॅकेट, मफलर, कानटोपी यासह गरम कपड्यांचा वापर वाढला आहे..थंडीचा जोर कमी होणारसोलापूर शहर व परिसरमा १३ व १४ डिसेंबर दरम्यान किमान तापमान १३ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील, १५ १६ डिसेंबरला किमान तापमान १७ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील जाणि १७ व १८ डिसेंबरला किमान तापमानाचा पारा १५ अंश सेल्सिअसण्या दरम्यान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. सोलापूर परिसरात सुरू असलेली थोडीची लाट यापूढील काळात कमी कमी होत जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.