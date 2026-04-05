Solapur Mangalevedha news: ‘बसव ज्योत’ सायकल यात्रेचे मंगळवेढ्यात जल्लोषात स्वागत; महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारकासाठी जनजागृतीला वेग

मंगळवेढा : प्रलंबित महात्मा बसवेश्वराच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जनजागृतीसाठी जन्मभूमी बसवन बागेवाडी येथून निघालेली 'बसव ज्योत' सायकल यात्रा 131 कि.मी प्रवास करून रविवारी सायंकाळी चार वाजता येथील संत दामाजी चौकात दाखल होताच बसवप्रेमींनी जल्लोषात स्वागत केले. .महात्मा संत बसवेश्वराचे तब्बल तेरा वर्षे मंगळवेढा परिसरात कार्य केले. त्यांच्या कार्याचा इतिहास सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावा आणि येथे राष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारले जावे,ही बसवप्रेमीची मागणी असून अनेक राजकीय पक्षांनी सत्तेचा लाभ घेतला पण स्मारकाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने मंगळवेढ्यात प्रबोधन सप्ताहाचे 5 ते 12 एप्रिल दरम्यान आयोजन केले.आज बसवन बागेवाडी ते मंगळवेढा बसवज्योत सायकल यात्रा काढण्यात आली. यात्रेदरम्यान वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक गावात स्मारकाच्या गरजेबाबत जनजागृती करण्यात आली. या 'बसवज्योत'चा प्रारंभ बागेवाडी येथील संत बसवेश्वर मंदिरातून करण्यात आला. .रविवारी पहाटे मंदिराच्या मठाधिपतींच्या उपस्थितीत डॉ. विजय जालगिरे, राष्ट्रीय बसव सैनिक संघटनेचे संघटक अध्यक्ष,शरणगौडा एस. बिरादार, राष्ट्रीय बसव सैनिक संघटनेचे संचालक श्रीकांत कोटप्पा ख.वि. संघाचे चेअरमन सिद्धेश्वर आवताडे, प्रा. विनायक कलुबर्मे, सतीश दत्तू आदी मान्यवरांच्या हस्ते ज्योत पूजन करून करण्यात आले. या सायकल यात्रेत २६ जणांनी सहभाग नोंदवला. विजापूर सायकल क्लबच्या सदस्यांनीही यात्रेत सहभाग घेत कर्नाटक सरकार व प्रशासनाच्या मदतीने स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यास सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.विजयपूर–मंगळवेढा मार्गावरील उमदी येथे सांगली जिल्हा उद्योग आघाडीचे संजयकुमार तेली, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य शिक्षण सभापती सावित्री पाटील व पंचायत समिती सदस्या संगिता सावंत,प्राचार्य चिदानंद माळी,सरपंच तेली यांनी बसवज्योतचे स्वागत केले. यावेळी शेकडो नागरिक उपस्थित होते..१६ एप्रिलच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उमदी दौय्रात या स्मारकासाठी तात्काळ प्रतिसाद राज्य सरकारने द्यावा अशी मागणी करणार असल्याचे माजी जिल्हा परिषद सभापती रवी तम्मनगौडा पाटील यांनी सांगितले हुलजंती परिसरात शेकडो नागरिकांनी ज्योतीचे दर्शन घेतले. घोषणांनी आणि स्वागताने संपूर्ण परिसर भारावून गेला. ग्रामीण भागातही या उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून गावोगावी डिजिटल बोर्ड, दुचाकींवरील स्टिकर्स आणि घरपोच पत्रकांद्वारे व्यापक जनजागृती करण्यात आली. सायंकाळच्या दरम्यान बसव ज्योत दामाजी चौकात आली असता नगराध्यक्ष सुनंदा अवताडे यांनी या ज्योतीचे स्वागत केले व शनिवार पेठेतील गोविंदबुवा मंदिरात या सायकल यात्रेचा समारोप सहभागी सायकलयात्रीचा गौरव करून करण्यात आला.