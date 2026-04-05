सोलापूर

Solapur Mangalevedha news: ‘बसव ज्योत’ सायकल यात्रेचे मंगळवेढ्यात जल्लोषात स्वागत; महात्मा बसवेश्वर राष्ट्रीय स्मारकासाठी जनजागृतीला वेग

बसवन बागेवाडी ते मंगळवेढा १३१ किमी ‘बसव ज्योत’ सायकल यात्रेतून महात्मा बसवेश्वरांच्या राष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकासाठी जनजागृती, बसवप्रेमींच्या मागणीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Demand for Memorial: Activists Push for National-Level Monument Honoring Mahatma Basaveshwar

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : प्रलंबित महात्मा बसवेश्वराच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जनजागृतीसाठी जन्मभूमी बसवन बागेवाडी येथून निघालेली ‘बसव ज्योत’ सायकल यात्रा 131 कि.मी प्रवास करून रविवारी सायंकाळी चार वाजता येथील संत दामाजी चौकात दाखल होताच बसवप्रेमींनी जल्लोषात स्वागत केले.

Karnataka
mangalwedha
Memorial Day Special
