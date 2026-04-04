Solapur Awareness Ride: मंगळवेढ्यात महात्मा बसवेश्वर आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी जन्मभूमी ते कर्मभूमी सायकल यात्रा; जनजागृती उपक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मंगळवेढा: सकाळ वृत्तसेवा मंगळवेढ्यातील प्रलंबित महात्मा बसवेश्वराच्या स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावावा व नागरिक व सरकारमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी दि. 5 ते 12 एप्रिल या कालावधीत मंगळवेढेकरा कडून विविध प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार आहे..उद्या दि. 5 एप्रिल रोजी जन्मभुमी बागेवाडी ते कर्मभूमी मंगळवेढा बसवज्योत सायकल यात्रेतून शुभारंभ होणार असून दि 6 एप्रिल रोजी महात्मा बसवेश्वर मूर्ती पूजन, दि 7 एप्रिल रोजी प्रबोधन मशाल रॅली,दि 8 एप्रिल रोजी सह्यांची मोहीम,दि 9 एप्रिल रोजी महिलांची प्रबोधन पदयात्रा, दि 10 एप्रिल निबंध स्पर्धा, दि 11 एप्रिल मोटरसायकल रॅली,दि 12 एप्रिल रोजी भव्य महात्मा बसवेश्वर स्मारक संकल्प मेळावा आयोजित केला. गेली अनेक वर्ष महात्मा बसवेश्वर स्मारकाचा प्रश्न सध्या प्रशासकीय पातळीवर अनेक अडथळे पार करीत आहे स्व.आमदार भारत भालके यांनी स्मारकाचा प्रश्न प्रथम कागदावर घेतला त्यानंतर त्यांनी विधानसभेत अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित केला तर तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अजित पवार यांनी बसवेश्वर स्मारकासाठी 2021 च्या अर्थसंकल्पात आवश्यक त्या निधीची तरतूद करणार असल्याची घोषणा केली प्रत्यक्षात मात्र ना आणि निधी मिळाला ना कामास सुरुवात झाली अशा परिस्थितीत गतवर्षी आ. विजयकुमार देशमुख, आ.अभिजीत पाटील, आ.समाधान आवताडे,आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी विधानसभेत व विधानपरिषदेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला..गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्मारक जागा निश्चिती व समितीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावू अशी आश्वासन दिले होते त्यानंतर जून महिन्यात याबाबत स्मारक समितीचे बैठक होऊन जागा निश्चित करण्यात आल्याचे सध्या सांगण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात यावर अंतिम मोहोर उमटली नाही. तर पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या स्मारक समितीची पुनर्रचना करण्याची गरज असून शासकीय समिती स्थापन करतेवेळी नगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या सध्या नगरपालिकेला नगराध्यक्ष पद अस्तित्वात आले त्यामुळे त्यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचा यामध्ये समावेश होण्याची आवश्यकता आहे त्यामुळे मंगळवेढे करातून ही स्मारकासाठी लढा उभारल्या जाण्याने जनजागृतीसाठी लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला त्यासाठी बसवेश्वराच्या जन्मभूमी असलेल्या कर्नाटकातील बसवन बागेवाडी पासून ते कर्मभूमी असलेल्या मंगळवेढ्यापर्यंत बसव सायकल यात्रेचे आयोजन करण्यात आले.सध्या मंगळवेढा शहरातून या संदर्भात दररोज बैठकातून लोकांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात देखील मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत आहे सध्या शहरातील अनेक दुचाकी वर बसवेश्वरांचा स्टिकर लावण्यात आली. घरोघरी बसवेश्वराच्या विचाराचे पत्रक वाटले आहे शहरांमध्ये प्रमुख चौकात डिजिटल फलक लावण्यात आल्यामुळे सध्या शहरातील वातावरण बसवमय झाले..मंगळवेढ्यात महात्मा बसवेश्वरांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक साकारल्यानंतर काय विकासात्मक बदल होऊ शकतातपर्यटन विकासाला चालना मिळणार,मंगळवेढ्याच्या सौदंर्यात भर पडणार, छोटे-मोठे उद्योग सुरु होणार,रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार,अर्थ व्यवस्थेला बळकटी येणार, बसवेश्वरांचे विचार तरुणांना कळणार, सामाजिक व सांस्कृतिक देवाण घेवाण होणार, भविष्यात रेल्वे व विमानसेवा सुरु होणार,विदेशातील लोक अभ्यासाला येणार, शैक्षणिक सहली भेट देणार,महिलांसाठी लघुउदयोग सुरु होणार.