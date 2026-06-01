सोलापूर

Laxman Dhobale : महेंद्र गायकवाडचा शासकीय नोकरी देऊन सन्मान करावा

मेहनतीचे फळ म्हणून महेंद्र गायकवाडला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, त्याला शासनाने पोलीस खात्यात वरच्या पदावर स्थान देत हिंद केसरी किताबाचाही मान राज्य शासनाने राखावा.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - शिरशीसारख्या पाणी नसलेल्या गावात जन्माला येवून मेहनतीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवडची मैदानं गाजवत हिंद केसरी झालेला महेंद्र गायकवाड राज्याने, देशाने पाहिला. आमच्या मल्लाने थोपटलेला दंड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ऐकू जाईल आणि आमच्या जिल्हाचा पैलवान डिवायएसपी हाईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केली.

