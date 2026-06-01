Laxman Dhobale : महेंद्र गायकवाडचा शासकीय नोकरी देऊन सन्मान करावा

मंगळवेढा - शिरशीसारख्या पाणी नसलेल्या गावात जन्माला येवून मेहनतीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवडची मैदानं गाजवत हिंद केसरी झालेला महेंद्र गायकवाड राज्याने, देशाने पाहिला. आमच्या मल्लाने थोपटलेला दंड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ऐकू जाईल आणि आमच्या जिल्हाचा पैलवान डिवायएसपी हाईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केली..52 व्या हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेचा विजेता महेंद्र गायकवाड यांचा शाहू शिक्षण संस्थेच्या वतीने 25 हजाराचा गौरवनिधी व हातात चांदीचे ब्रासलेट देवून, त्याच्या आईवडिलांचा गौरव करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पै. मारूती वाकडे, महादेव पवार, देवदत्त पवार आदी उपस्थित होते..प्रा. डाॅ.ढोबळे बोलताना म्हणाले की, भाकरीला पाणी लावण्यासाठी देखील ज्या गावात पाणी नसते त्या गावाच्या माऊलीने जेवणचा डबा तयार करीत पुण्यापर्यंत पोहोचवला, अशा आईने दोन घास कमी जेवत या पैलवान पोराची काळजी घेतली, आई-वडीलांचाही महेंद्र याच्या यशात मोठा वाटा म्हणावा लागेल..महेंद्र गायकवाडने आपल्या अफाट ताकदीच्या जोरावर दिल्लीच्या अनिरुद्धला चितपट करीत मोठ्या थाटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला तेंव्हाच आमच्या जिल्ह्याचा मल्ल हिंद केसरी होणार, असा विश्वास वाटला. आता, राज्य शासनाने त्याच्या मेहनतीचे फळ म्हणून त्याला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, त्याला शासनाने पोलीस खात्यात वरच्या पदावर स्थान देत हिंद केसरी किताबाचाही मान राज्य शासनाने राखावा..खरं तर, पंढरपूर पाण्याचं, सांगोला सोन्याचं, मंगळवेढा दाण्याचं अशी म्हण आहे तसेच आता शिरशी-मंगुड पैलवानाचे म्हणावे लागेल, मंगळवेढा तालुका संतांचा तसाच तालमींचा म्हणूनही ओळखला जावू लागला. मारुती वाकडे, सिताराम लांडे, राजेंद्र ओमने, दामु मंडले, मुरलीधर सरकळे, ज्ञानेश्वर भगरे अशा मल्लांनी हा कुस्तीचा वारसा जपला.