सोलापूर

Mohol News : मोहोळ येथे पंचायत समिती प्रशासन व नगरपरिषद प्रशासनात मोठा संघर्ष, नवीन नगरपरिषद इमारत बांधकामाचा पेटला वाद

मोहोळ येथील नगरपरिषद नवीन कार्यालय बांधण्या वरून पंचायत समिती व नगरपरिषद प्रशासनात संघर्ष झाला सुरू.
Major Clash Between Panchayat Samiti and Municipal Council in Mohol

Major Clash Between Panchayat Samiti and Municipal Council in Mohol

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - मोहोळ येथील नगरपरिषद नवीन कार्यालय बांधण्या वरून पंचायत समिती व नगरपरिषद प्रशासनात संघर्ष सुरू झाला असून, नगरपरिषद प्रशासनाने मोहोळ शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या शाळा नंबर एक व दोन (जुने नवोदय महाविद्यालय) येथे नवीन इमारतीचे भूमिपूजन केल्याने मोठी अडचण निर्माण झाले आहे.

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