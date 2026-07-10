Mohol News : मोहोळ येथे पंचायत समिती प्रशासन व नगरपरिषद प्रशासनात मोठा संघर्ष, नवीन नगरपरिषद इमारत बांधकामाचा पेटला वाद

मोहोळ - मोहोळ येथील नगरपरिषद नवीन कार्यालय बांधण्या वरून पंचायत समिती व नगरपरिषद प्रशासनात संघर्ष सुरू झाला असून, नगरपरिषद प्रशासनाने मोहोळ शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या शाळा नंबर एक व दोन (जुने नवोदय महाविद्यालय) येथे नवीन इमारतीचे भूमिपूजन केल्याने मोठी अडचण निर्माण झाले आहे..संपूर्ण शहरात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. दरम्यान काही जरी झाले तरी व टोकाचा संघर्ष करण्याची वेळ आली तरी ही आम्ही मागे हटणार नाही असा खणखणीत इशारा पंचायत समितीचे भाजपाचे गटनेते संजीव खिलारे यांनी दिला आहे.या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, मोहोळचे तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांनी मोहोळ नगर परिषदेच्या नवीन इमारत बांधकामा साठी निधी मंजूर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ येथील जिल्हा परिषद शाळा नंबर एक व दोनच्या जागेवर ता. 8 जुलै रोजी नगरपरिषद प्रशासनाने त्या ठिकाणी असलेली मोठी 70 झाडे जेसीबी च्या साह्याने हटवून भूमिपूजन केले आहे. त्या झाडांचे जिओ टॅगिंगही झाले आहे..सदरच्या शाळेच्या जागेची मालकी 1832 साली त्या वेळचे जिल्हाधिकारी यांनी शाळेला दिली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण जागेवर जिल्हा परिषदेची मालकी आहे, काही तांत्रिक चुका वगळल्यास ती जागा नगरपरिषदेच्या मालकीची होत नसल्याचे गटनेते खिलारे यांनी सांगितले.दरम्यान ही शाळा म्हणजे शिक्षणाचे मंदिर आहे. जुनी वास्तू आहे त्याच संवर्धन झाले पाहिजे. नगरपरिषद प्रशासनाने रीतसर जिल्हा परिषद प्रशासनाची पत्रव्यवहार करावा, दडपशाही चालणार नाही अन्यथा जशास तसे उत्तर देऊ वेळ प्रसंगी संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्याची किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करू असा इशाराही गटनेते खिलारे यांनी दिला आहे..दरम्यान ज्या जागेवर भूमिपूजन झाले आहे त्या जागेच्या जवळच स्तंभ असून, त्याच्या चोही बाजूने रवींद्रनाथ टागोर, कार्ल मार्क्स, महात्मा येशू, महात्मा बुद्ध अशा समाज सुधारकांचे कोरीव व स्मृती आहेत.दरम्यान गटशिक्षणाधिकारी अविचल महाडिक यांनी जिल्हा पारिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मोहोळ पंचायत समितीची शाळा ही एक 1839 पासून कार्यरत आहे. या शाळेच्या क्रीडांगणात सुरू केलेले बेकायदेशीर काम त्वरित थांबवावे, शाळा नंबर एक व दोन च्या जागेवर अतिक्रमण झाल्यास योग्य ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा एका पत्राद्वारे दिला आहे..त्यामुळे पंचायत समिती विरुद्ध नगरपरिषद असा मोहोळ मध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. यावेळी सभापती अस्लम चौधरी, जिल्हा परिषद सदस्य बालाजी नरोटे, एडवोकेट पाटील, पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब गायकवाड, गटनेते संजीव खिलारे, राजकुमार पाटील आदीसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते..प्रतिक्रिया -हा विषय आम्ही जिल्हा नियोजन च्या बैठकीत घेऊ व त्यावर चर्चा करू योग्य तो मार्ग काढू मात्र कुठल्याही पद्धतीचे चुकीचे काम होऊ देणार नाही.- बालाजी नरूटे, जिल्हा परिषद सदस्य पोखरापूरआम्ही नगरपरिषदेने काय केले आहे हे पाहायला आलो आहे. आम्ही आमच्या वरिष्ठांशी चर्चा करू, पंचायत समितीच्या बैठकीत हा विषय घेऊ पण बेकायदेशीर काम होऊ देणार नाही.- असलम चौधरी, सभापती पंचायत समिती मोहोळसदर जागेवर नगर परिषदेचे आरक्षण आहे. जागा नगरपरिषदेच्या मालकीची आहे. तशी कागदपत्रे संबंधितांना दाखवली आहेत.- डॉ. योगेश डोके, मुख्याधिकारी, मोहोळ नगरपरिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.