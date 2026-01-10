सोलापूर

तब्बल 23 वर्षांनंतर घडला 'हा' दुर्मिळ योग! मकरसंक्रांत आणि षट्‌तिला एकादशी एकाच दिवशी; उपवासातही चाखायला मिळणार तिळगुळाची गोडी!

Rare Coincidence of Makar Sankranti and Shattila Ekadashi After 23 Years : २३ वर्षांनंतर मकरसंक्रांत व षट्‌तिला एकादशी एकाच दिवशी आल्याने उपवास, तिळगुळ, विष्णुपूजा व दानाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सोलापूर : तब्बल २३ वर्षांनंतर यंदा मकरसंक्रांत आणि षट्‌तिला एकादशी एकाच दिवशी (Makar Sankranti and Shattila Ekadashi) आल्याने भाविकांसाठी मंगल योग जुळून आला आहे. या पवित्र संयोगामुळे वारीसोबतच रुक्मिणी मातेचे वाण देण्याचा विशेष अवसर लाभणार आहे. तसेच उपवासात तिळगुळाच्या लाडूची गोडी अनुभवण्याचीही मुभा मिळणार आहे.

