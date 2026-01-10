सोलापूर : तब्बल २३ वर्षांनंतर यंदा मकरसंक्रांत आणि षट्तिला एकादशी एकाच दिवशी (Makar Sankranti and Shattila Ekadashi) आल्याने भाविकांसाठी मंगल योग जुळून आला आहे. या पवित्र संयोगामुळे वारीसोबतच रुक्मिणी मातेचे वाण देण्याचा विशेष अवसर लाभणार आहे. तसेच उपवासात तिळगुळाच्या लाडूची गोडी अनुभवण्याचीही मुभा मिळणार आहे..विष्णुपूजेशी निगडित असलेल्या षट्तिला एकादशीला तिळाला विशेष महत्त्व आहे. ‘षट्तिला’ म्हणजे तिळाचा सहा प्रकारे उपयोग करण्याचा पवित्र विधी आहे. या दिवशी तिळाचा उपयोग स्नान, उटणे, भोजन, दान, तर्पण आणि होम अशा सहा स्वरूपांत केला जातो. म्हणून त्यास षट्तिला असे म्हटले जाते..Capricorn Horoscope 2026 : मुलाबाळांची प्रगती होईल, जोडीदाराशी कुरबुरीनंतरही संबंध मधुर राहतील; 'मकर राशी'साठी नववर्षात काय बदल घडणार?.संक्रांत ही तिळगुळाच्या गोडव्यासाठी ओळखली जाते, तर एकादशी उपवास केला जातो. एरवी एकादशीला तिळाचा लाडू खाल्ला जात नाही. मात्र षट्तिला एकादशीच्या दिवशी तिळगुळाचा लाडू ग्रहण करण्याची परंपरा आहे. यंदा संक्रांत व षट्तिला एकादशी एकत्र आल्याने पूर्ण उपवासातही तिळगुळाच्या लाडूचा समावेश करता येणार आहे, ही भाविकांसाठी विशेष पर्वणी ठरणार आहे..मकर संक्रांत व एकादशीचा उपवास बुधवार (ता. १४) दुपारी तीन ते सूर्यास्तापर्यंतच्या पुण्यकाळात करावा. संक्रांतीचे वाण-वसा याच काळात करणे श्रेयस्कर आहे. एकादशीला तिळगूळ खाता येतो. देवतांना उपवास नसतो त्यामुळे नेहमी प्रमाणे भोजनाचा नैवेद्य करता येईल, ज्यांना उपवास नाही त्यांनी भोजन करतेवेळी तो प्रसाद घ्यावा. सर्वांना उपवास असेल तर तो नैवेद्य थोड्या प्रमाणात करून गाईला द्यावा.-मोहन दाते, पंचागकर्ते, सोलापूर.Sagittarius Horoscope 2026 : विवाहाचे योग जुळणार? गुरू-शनीच्या कृपेने धनु राशीच्या व्यक्तींचे नवीन वर्ष ठरणार खास!.रुक्मिणी मातेचा वाण उत्सवसंक्रांतीला एकादशी आल्याने मोठ्या संख्येने वारकरी पंढरपुरात वारीसाठी दाखल होतात. संक्रांत ते रथसप्तमीदरम्यान रुक्मिणी मातेचे वाण देण्याची परंपरा असली, तरी यंदा संक्रांतीच्या दिवशीच एकादशी आल्याने महिला भाविक मोठ्या संख्येने वाण देण्यासाठी पंढरपुरात येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.