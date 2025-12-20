सोलापूर

थरारक प्रसंग! मृत्यूच्या दाढेतून परतले महसूल अधिकारी! माळशिरस महामार्गावर दोन तरुणांच्या धाडसामुळे वाचले प्राण, क्षणभर उशीर झाला असता तर...

Malshiras Bypass Road Car Accident Incident : माळशिरस बायपासवर कार उलटून पेटली. दोन तरुणांच्या तत्परतेमुळे दोन महसूल अधिकाऱ्यांचे प्राण वाचले.
सकाळ डिजिटल टीम
माळशिरस (सोलापूर) : दोन तरुणांच्या प्रसंगावधानामुळे उलटून पेटलेल्या कारमधील दोन महसूल अधिकाऱ्यांचा जीव वाचल्याची घटना काल (गुरुवारी) संध्याकाळी ७.३० च्या सुमारास माळशिरस बायपास महामार्गावर (Malshiras Car Accident) घडली. समाधान शिंदे व नीलेश कुंभार असे महसूल अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. तर शिवाजी वाघमोडे व सिद्धेश्वर जाधव असे दोघांना वाचवणाऱ्या तरुणांची नावे आहेत.

