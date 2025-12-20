थरारक प्रसंग! मृत्यूच्या दाढेतून परतले महसूल अधिकारी! माळशिरस महामार्गावर दोन तरुणांच्या धाडसामुळे वाचले प्राण, क्षणभर उशीर झाला असता तर...

माळशिरस (सोलापूर) : दोन तरुणांच्या प्रसंगावधानामुळे उलटून पेटलेल्या कारमधील दोन महसूल अधिकाऱ्यांचा जीव वाचल्याची घटना काल (गुरुवारी) संध्याकाळी ७.३० च्या सुमारास माळशिरस बायपास महामार्गावर (Malshiras Car Accident) घडली. समाधान शिंदे व नीलेश कुंभार असे महसूल अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. तर शिवाजी वाघमोडे व सिद्धेश्वर जाधव असे दोघांना वाचवणाऱ्या तरुणांची नावे आहेत..नातेपुते येथे कार्यरत असलेले ग्राम महसूल अधिकारी समाधान शिंदे (रा. पंढरपूर) व मोटेवाडी येथे कार्यरत असलेले ग्राम महसूल अधिकारी नीलेश कुंभार (रा. पंढरपूर) हे आपले काम संपवून माळशिरसहून पंढरपूरकडे कारमधून (एमएच १३ - डीवाय ८००४) चालले असता, त्याच दिशेने चाललेल्या रोलरला त्यांची कार धडकून उलटली. जोराच्या धडकेमुळे कारची पुढील बाजू पेटली..Satara Crime : वाईतील दोन सराईत गुंड सातारा जिल्ह्यातून तडीपार; खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोऱ्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभाग.काही क्षणात लोक जमा झाले; परंतु गाडीने नुकताच पेट घेतल्याने कोणी पुढे जाईना. त्याचवेळी पंढरपूरहून माळशिरसकडे येणाऱ्या टेम्पो चालकास उलटलेली गाडी व लोक दिसले. त्यांनी क्षणात आपली गाडी बाजूला लावून त्या ठिकाणी आले. कार पेटत असून त्यात दोघे असल्याचे दिसताच त्यांनी कारचे दरवाजे काढून दोघांनाही बाहेर काढले..Solapur Crime : अभ्यासात हुशार असलेल्या तरुणाचा सोलापुरात दुर्दैवी अंत; मध्यरात्री दोरीने घेतला गळफास, खोलीत संशयास्पद असं....दोघांना बाहेर काढल्यानंतर क्षणातच संपूर्ण कारने पेट घेतली. कारमधून बाहेर काढलेल्या दोघांना उपचारासाठी दवाखान्यात पाठविण्यात आले. माळशिरस येथे प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारासाठी पंढरपूर येथील दवाखान्यात दाखल करण्यात आले..धाडसी तरुणांचे सर्वत्र कौतुकघटनास्थळी अनेक लोक दोघांना बाहेर काढायचे सोडून व्हिडिओ काढण्यात दंग होते. काही वेळ तसाच गेला असता, तर दोन अधिकाऱ्यांच्या जिवावर बेतले असते. परंतु, शिवाजी वाघमोडे व सिद्धेश्वर जाधव यांच्या प्रसंगावधानामुळे व धाडसामुळे दोन महसूल अधिकाऱ्यांचा जीव वाचला. त्या दोघा तरुणांचे महसूल अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांतून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.