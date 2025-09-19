Barshi Crime : बार्शीच्या रेणूका कला केंद्रातील व्यवस्थापकाचे अपहरण; २० लाखांची मागितली खंडणी, चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल

बार्शी - सासुरे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) येथील गोळीबार प्रकरणातील मयत उपसरपंच गोविंद बर्गे व नर्तकी पूजा गायकवाड यांचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या लातूर रस्त्यारील जामगाव आवटे येथील रेणुका कला केंद्रातील व्यवस्थापकाचे अपहरण करुन २० लाख रुपये खंडणी मागितल्याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे..विशाल रणदिवे (रा. टिळक चौक, बार्शी) याचेसह इतर तीन जण अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत रेणूका सांस्कृतिक कला केंद्राचे व्यवस्थापक सूरज नवनाथ नाईकवाडी (वय-३५, रा. मुळे प्लॉट, सोलापूर रोड, बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना मंगळवार (ता. १६) रात्री साडेअकरा ते बुधवार (ता. १७) रोजी रात्री एकच्या दरम्यान घडली..फिर्यादीत असे म्हटले आहे की, रेणूका कला केंद्राच्या प्रवेशद्वाराजवळ चार चाकी कारमधून विशाल रणदिवेसह तिघेजण आले. वाहनामध्ये ढकलून मला बसवले दरवाजा बंद करुन कुर्डुवाडीच्या दिशेने वाहन घेण्यास चालकांस सांगितले. त्यावेळी खांडवीजवळ असताना गळ्यास कोयता लावून आईकडून २० लाख रुपये मागवून घे, नाहीतर हातपाय तोडतो, असे म्हणत मारहाण केली..त्यानंतर शेंद्रीजवळ एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी थांबलो, गप्प जेवायचे अन्यथा खलास करीन अशी धमकी दिली. त्यावेळी तेथे रणदिवे याने मद्यप्राशन केले हॉटेल चालक संपत अंधारे यांना खूण करुन आईला फोन करा असे सांगितले नंतर कमल थिएटर येथे चालत गेलो तेथे बैठक लावली..रात्री एकच्या दरम्यान आईसह इतर जण थिएटरमध्ये आले पोलिसांत तक्रार करु नका केली. तर मी सुटल्यावर तुम्हाला जीवंत ठार करीन अशी धमकी दिली शहरात खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असून इतर तिघांना पाहिल्यास ओळखतो असे म्हटले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.