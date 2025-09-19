सोलापूर

Barshi Crime : बार्शीच्या रेणूका कला केंद्रातील व्यवस्थापकाचे अपहरण; २० लाखांची मागितली खंडणी, चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल

रेणुका कला केंद्रातील व्यवस्थापकाचे अपहरण करुन २० लाख रुपये खंडणी मागितली.
Updated on

बार्शी - सासुरे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) येथील गोळीबार प्रकरणातील मयत उपसरपंच गोविंद बर्गे व नर्तकी पूजा गायकवाड यांचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या लातूर रस्त्यारील जामगाव आवटे येथील रेणुका कला केंद्रातील व्यवस्थापकाचे अपहरण करुन २० लाख रुपये खंडणी मागितल्याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

