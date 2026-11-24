बिसलसिद्ध काळे दक्षिण सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून एमएस-सीआयटी व टॅली या संगणक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी ३५० हून अधिक विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी करून मंद्रूप येथील डी. एस. कमळे गुरुजी कम्प्युटर इन्स्टिट्यूटने ग्रामीण भागातून जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळविण्याचा बहुमान पटकावला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल संस्थेला ‘सर्वोत्कृष्ट संगणक संस्था २०२६’ या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. नुकतेच सोलापूर येथील निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात आयोजित एमकेसीएलच्या वार्षिक सभेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला..संस्थेचे संचालक अभिजीत जवळकोटे व उपसंचालक अविनाश जवळकोटे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी एमकेसीएलचे वरिष्ठ अधिकारी अतुल पतोडी, अमित रानडे, विभागीय समन्वयक महेश पत्रिके, जिल्हा समन्वयक मीरा जेऊरकर , रोहित जेऊरकर, मलिक शेख, राहुल बारावकर , अलोक मालू ,शिवानंद पाटील , यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील २०० हून अधिक संगणक प्रशिक्षण केंद्रचालकांची उपस्थिती होती..या वार्षिक सभेत अभिजीत जवळकोटे व अविनाश जवळकोटे यांनी मंद्रूप व परीसारतील खेडेगावातील विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचे एमकेसीएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष कौतुक केले.डी. एस. कमळे गुरुजी कम्प्युटर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून मंद्रूप व परिसरातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना एमएस-सीआयटी, टॅली यांसह विविध संगणक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर बनविण्यासाठी संस्थेचे संचालक अभिजीत जवळकोटे व उपसंचालक अविनाश जवळकोटे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत..विद्यार्थ्यांचा वाढता प्रतिसाद, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीच्या जोरावर संस्थेने एमएस-सीआयटी व टॅली अभ्यासक्रमांसाठी ३५० हून अधिक प्रवेश नोंदवून ग्रामीण भागातून सोलापूर जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळविला. या यशाची दखल घेत एमकेसीएलने संस्थेचा गौरव केला.ग्रामीण भागात राहूनही संगणक शिक्षण क्षेत्रात जिल्हास्तरावर मिळविलेले हे यश मंद्रूपसह संपूर्ण दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. या पुरस्काराबद्दल संस्थेचे संचालक अभिजीत जवळकोटे व उपसंचालक अविनाश जवळकोटे यांचे विविध स्तरांतून अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.